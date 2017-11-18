Русский допинг страшнее атомной войны?
Увлекшись расследованием в адрес России, МОК забыл о главных олимпийских принципах.
Увлекшись расследованием в адрес России, МОК забыл о главных олимпийских принципах.
На этой неделе Международный Олимпийский комитет подтвердил, что собирается поставить точку в вопросе о допуске сборной России на Игры в Пхенчхан на заседании своего исполкома, которое пройдет в Лозанне
Причем, «исчадием» именно российского происхождения — мы все видели, как параллельно с закручиванием гаек в нашей стране, многие зарубежные спортсмены получали допинговые дисквалификации в
Задуматься о приоритетах международных спортивных чиновников, об их системе ценностей, меня заставило сообщение, оставленное в Фейсбуке Еленой Аникиной, бывшим директором по международному сотрудничеству ОКР, человеком, который в свое время играл ключевую роль в заявочном комитете «Сочи-2014». «Существует опасность, что Россия не примет участия в зимних Олимпийских играх. Как это может быть? — удивляется Елена. — Северную Корею просят принять участие в Играх-2018. Приглашают! Умоляют! Страну, которая угрожает миру ядерным оружием. Северную Корею ждут в Пхенчхане, Россию — нет… Поймите меня правильно, я не против участия Северной Кореи в Олимпиаде. Но ситуация просто невероятная. Сумасшедшая!».
СПОРТ ВНЕ ПОЛИТИКИ?
Поймите и меня правильно, я не утверждаю, что допинг — это ерунда. И борьба с запрещенными веществами, безусловно, — более близкая тема для спортивных чиновников, чем ядерная дубина товарища Ким Чен Ына. Но допуская первое в истории спорта отстранение страны от Олимпиады
В Олимпийской хартии — главном документе МОК, есть целая статья, призывающая спортивную организацию не замыкаться на голах, очках и секундах, игнорируя гуманитарные проблемы. Говорится в ней следующее: «Целью олимпизма является повсеместное становление спорта на службу гармоничного развития человека с тем, чтобы способствовать созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства. Чтобы достигнуть этого, олимпийское движение… осуществляет деятельность, направленную на укрепление мира». Именно этими устремлениями оправдывалась и дисквалификация «разжигателей войны», и 26-летнее изгнание за расовую сегрегацию сборной Южной Африки.
Режим апартеида ЮАР, как и Югославия в разгар этнического конфликта в 1992 году, оказались вне олимпийской семьи со ссылкой на санкции ООН. Однако подобную щепетильность в Лозанне проявляли далеко не всегда. Несмотря на различные преступления, осужденные Советом безопасности Организации объединенных наций, продолжали стартовать на Играх Ирак, Ливия,
НАКАЗАНИЕ КАК САМОЦЕЛЬ
Конечно, пока ничего не решено окончательно. И еще очень может быть, что МОК поступит с делом о «русском допинге» точно так же как с ракетами Ким Чен Ына — будет пытаться решить проблему не с помощью ампутации национальной команды, а путем продолжения диалога. Ведь очевидно, что дисквалификация или лишение России флага сейчас лишат нас последнего стимула для сотрудничества с международными организациями по допинговой теме. До сих пор угроза пропуска крупных соревнований была для России отменным кнутом, заставляющим устранять недостатки и даже менять общественное сознание. Однако сага с возможным лишением нас Игры в Пхенчхане настолько вопиюще несправедлива, что перечеркивает всю выгоду от перемен.
После слушаний в дисциплинарной комиссии МОК Денниса Освальда обвиняемые в допинговых нарушениях российские спортсмены впервые на моей памяти не бормочут невнятное про досадную случайность или заговор конкурентов, а просто не понимают сути обвинений. И впервые спортивная организация набирается наглости учить жизни правительство
Допинговые нарушения уже приводили к отстранению от Олимпиад и чемпионатов мира отдельные сборные (в том числе — и российские) по отдельным видам спорта. Но до сих пор это было обставлено простыми правилами: превышен предел допинговых дисквалификаций спортсменов из одной страны — ее федерация автоматически получает «бан». Никто до сих пор не искал заговоров, якобы сплетенных на уровне государства и его спецслужб. Максимум, на что до сих пор решался МОК, — противостоять попыткам некоторых стран смещать и назначать местных спортивных функционеров.
Допинг — очень серьезно и очень скандально, но это всего лишь один из кризисов в олимпийском движении. За последние годы в разных странах прошли более десяти референдумов, в ходе которых простые люди сказали «нет» проведению Олимпиад в своих городах и коммунах. Устраивал ли МОК расследование по этому поводу? Проводил ли отдельное заседание исполкома для искоренения коррупции? Назначал ли комиссии в связи с повальным мошенничеством в технических видах спорта?