Русский допинг страшнее атомной войны?

Источник: Спорт-Экспресс

На этой неделе Международный Олимпийский комитет подтвердил, что собирается поставить точку в вопросе о допуске сборной России на Игры в Пхенчхан на заседании своего исполкома, которое пройдет в Лозанне 5—6 декабря . Эти дни станут ключевыми в «деле о русском допинге» — самом резонансном скандале современного спорта, на расследование которого ушло уже два с половиной года, истрачены колоссальные деньги и организационные ресурсы и поставлена под угрозу целостность олимпийского движения. Коррупция в МОК, незаконные ставки на соревнования, педофилы в гимнастической сборной США — все это отошло на второй план на фоне сражения с «допинговым исчадием».

Причем, «исчадием» именно российского происхождения — мы все видели, как параллельно с закручиванием гаек в нашей стране, многие зарубежные спортсмены получали допинговые дисквалификации в один-два месяца, как избегали наказаний под самыми фантастическим предлогами, а некоторые страны продолжали спокойно соревноваться, несмотря на десятки допинговых инцидентов и лишение лицензий национальных допинговых агентств и лабораторий. Все это не представлялось для ВАДА и МОК чем-то вопиющим — намного интереснее было разглядывать царапины на российских пробирках и читать в доклады о дырках в стене и коварных шпионах из ФСБ.

Задуматься о приоритетах международных спортивных чиновников, об их системе ценностей, меня заставило сообщение, оставленное в Фейсбуке Еленой Аникиной, бывшим директором по международному сотрудничеству ОКР, человеком, который в свое время играл ключевую роль в заявочном комитете «Сочи-2014». «Существует опасность, что Россия не примет участия в зимних Олимпийских играх. Как это может быть? — удивляется Елена. — Северную Корею просят принять участие в Играх-2018. Приглашают! Умоляют! Страну, которая угрожает миру ядерным оружием. Северную Корею ждут в Пхенчхане, Россию — нет… Поймите меня правильно, я не против участия Северной Кореи в Олимпиаде. Но ситуация просто невероятная. Сумасшедшая!».

СПОРТ ВНЕ ПОЛИТИКИ?

Поймите и меня правильно, я не утверждаю, что допинг — это ерунда. И борьба с запрещенными веществами, безусловно, — более близкая тема для спортивных чиновников, чем ядерная дубина товарища Ким Чен Ына. Но допуская первое в истории спорта отстранение страны от Олимпиады из-за допинговых нарушений, функционеры из Лозанны невольно ставят «русское дело» в один ряд прошлыми трагедиями, побуждавшие не допускать до Игр целые государства. Инцидентов, когда страны оказывались за бортом Олимпиад не по собственной инициативе, а по воле МОК за сто лет — пересчитать по пальцам, ну и поводы были более чем глобальные. Достаточно сказать, что Германия пропустила пять Игр с формулировкой «за разжигание мировой войны».

В Олимпийской хартии — главном документе МОК, есть целая статья, призывающая спортивную организацию не замыкаться на голах, очках и секундах, игнорируя гуманитарные проблемы. Говорится в ней следующее: «Целью олимпизма является повсеместное становление спорта на службу гармоничного развития человека с тем, чтобы способствовать созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства. Чтобы достигнуть этого, олимпийское движение… осуществляет деятельность, направленную на укрепление мира». Именно этими устремлениями оправдывалась и дисквалификация «разжигателей войны», и 26-летнее изгнание за расовую сегрегацию сборной Южной Африки.

Режим апартеида ЮАР, как и Югославия в разгар этнического конфликта в 1992 году, оказались вне олимпийской семьи со ссылкой на санкции ООН. Однако подобную щепетильность в Лозанне проявляли далеко не всегда. Несмотря на различные преступления, осужденные Советом безопасности Организации объединенных наций, продолжали стартовать на Играх Ирак, Ливия, Сьерра-Леоне, Судан, Сомали, Либерия, Кот-д’Ивуар… Это же сейчас происходит с КНДР. Конечно, с поправкой на то, что Олимпийские игры на сей раз пройдут в 100 км от демаркационной линии, разделяющей Северную и Южную Кореи. Но как тогда быть со второй статьей Хартии МОК, призывающий олимпийское сообщество бороться за мир? Тут уж надо либо окончательно поставить спорт вне политики, либо строго придерживаться указаний СБ ООН.

НАКАЗАНИЕ КАК САМОЦЕЛЬ

Конечно, пока ничего не решено окончательно. И еще очень может быть, что МОК поступит с делом о «русском допинге» точно так же как с ракетами Ким Чен Ына — будет пытаться решить проблему не с помощью ампутации национальной команды, а путем продолжения диалога. Ведь очевидно, что дисквалификация или лишение России флага сейчас лишат нас последнего стимула для сотрудничества с международными организациями по допинговой теме. До сих пор угроза пропуска крупных соревнований была для России отменным кнутом, заставляющим устранять недостатки и даже менять общественное сознание. Однако сага с возможным лишением нас Игры в Пхенчхане настолько вопиюще несправедлива, что перечеркивает всю выгоду от перемен.

После слушаний в дисциплинарной комиссии МОК Денниса Освальда обвиняемые в допинговых нарушениях российские спортсмены впервые на моей памяти не бормочут невнятное про досадную случайность или заговор конкурентов, а просто не понимают сути обвинений. И впервые спортивная организация набирается наглости учить жизни правительство страны-члена Совбеза ООН. И дело тут не в нашей уязвленной гордости, а в аргументах, на которых основаны обвинения, в системе, при которой одни и те же спортивные чиновники выступают в роли следователей, прокуроров и судей. И в том, что есть четкое убеждение — если бы не политическое противостояние России с Западом, «дело о русском допинге» не имело бы ни единого шанса выйти на такой уровень.

Допинговые нарушения уже приводили к отстранению от Олимпиад и чемпионатов мира отдельные сборные (в том числе — и российские) по отдельным видам спорта. Но до сих пор это было обставлено простыми правилами: превышен предел допинговых дисквалификаций спортсменов из одной страны — ее федерация автоматически получает «бан». Никто до сих пор не искал заговоров, якобы сплетенных на уровне государства и его спецслужб. Максимум, на что до сих пор решался МОК, — противостоять попыткам некоторых стран смещать и назначать местных спортивных функционеров.