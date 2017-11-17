МОК до 5 декабря воздерживается от комментариев по любому связанному с РФ вопросу
МОСКВА, 17 ноя —
МОСКВА, 17 ноя —
МОК должен принять решение по участию российских спортсменов в Олимпийских играх-2018 в декабре. Вердикт будет принят на основе докладов комиссий МОК во главе с Самуэлем Шмидом и Денисом Освальдом. В пятницу в ВГТРК заявили, что не будут транслировать Игры в Пхенчхане, если в них не примут участие российские спортсмены.
«МОК сконцентрирован на результатах работы комиссий Шмида и Освальда, которые будут рассмотрены на исполкоме организации 5 декабря. До тех пор мы не будем комментировать
Олимпийские игры пройдут