МОК до 5 декабря воздерживается от комментариев по любому связанному с РФ вопросу

МОК должен принять решение по участию российских спортсменов в Олимпийских играх-2018 в декабре. Вердикт будет принят на основе докладов комиссий МОК во главе с Самуэлем Шмидом и Денисом Освальдом. В пятницу в ВГТРК заявили, что не будут транслировать Игры в Пхенчхане, если в них не примут участие российские спортсмены.