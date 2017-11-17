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23:22 (мск), источник: Р-Спорт

МОК до 5 декабря воздерживается от комментариев по любому связанному с РФ вопросу

МОСКВА, 17 ноя — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Международный олимпийский комитет (МОК) до 5 декабря не будет давать никаких комментариев по вопросам, связанным с участием российских спортсменов в Играх-2018.

Источник: РИА "Новости"

МОК должен принять решение по участию российских спортсменов в Олимпийских играх-2018 в декабре. Вердикт будет принят на основе докладов комиссий МОК во главе с Самуэлем Шмидом и Денисом Освальдом. В пятницу в ВГТРК заявили, что не будут транслировать Игры в Пхенчхане, если в них не примут участие российские спортсмены.

«МОК сконцентрирован на результатах работы комиссий Шмида и Освальда, которые будут рассмотрены на исполкоме организации 5 декабря. До тех пор мы не будем комментировать какие-либо спекулятивные сценарии», — сообщили в пресс-службе МОК в ответ на запрос «Р-Спорт» прокомментировать возможный отказ российских федеральных телеканалов от трансляции Олимпийских игр в случае недопуска сборной России.

Олимпийские игры пройдут 9—25 февраля.

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