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15:07 (мск), источник: m24.ru

Не напоказ. Почему телеканалы могут отказаться транслировать Олимпиаду

Если сборную не допустят до Игр, российские телеканалы могут отказаться от их трансляции.

Источник: Москва 24

Российские телеканалы не станут транслировать Олимпиаду-2018, если сборная России не войдет в число ее участников, сообщают СМИ. Вероятность такого сценария повысилась после отказа восстановить в правах Российское антидопинговое агентство. Подробнее читайте в материале портала Москва 24.

Миллионы на зрелища Транслировать Олимпиаду, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля, планируют три российских телеканала: «Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ». Однако, если российскую сборную не допустят до Игр, все каналы могут отказаться от их показа, сообщили «Ведомостям» источники.

Дело не в принципиальности и желании бойкотом поддержать спортсменов. Решение будет зависеть главным образом от экономического фактора. Российские зрители в первую очередь болеют за своих спортсменов, а если их не будет на Играх, то нет и смысла следить за соревнованиями, объясняют собеседники газеты. Тратить десятки миллионов долларов за права на трансляцию Олимпиады при таком раскладе бессмысленно: рекламой их отбить не удастся.

Вместе с тем источники «Ведомостей» не исключают, что решение об отказе показывать ОИ-2018 может стать политическим. Однако и без этого есть о чем подумать: помимо возможного отстранения сборной РФ от соревнований на популярность трансляции может повлиять шестичасовая разница во времени с Пхенчханом. Прямое включение, по-видимому, будет выпадать в основном на раннее утро и полдень.

Пока окончательных договоренностей по приобретению прав на трансляцию нет, утверждают собеседники издания. Кроме того, в соответствующих контрактах прописан риск отстранения спортсменов до Игр-2018. В то же время представитель канала «Матч ТВ» заявил радиостанции «Говорит Москва», что канал уже договорился о показе Олимпиады.

Нехорошее предчувствие

Источник: РИА

Накануне совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказался восстановить в правах РУСАДА. Москва провела большую работу, но несколько условий все же не выполнила, заявили в организации. Речь идет в первую очередь о признании доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, в котором российские власти обвиняются в поддержке системы применения допинга спортсменами. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков подчеркнул, что ситуация сложилась тупиковая: Москва не может признать того, чего нет. О том, что никакой поддерживаемой государством системы применения допинга нет, не было и не будет, неоднократно заявлял лично президент РФ Владимир Путин. WADA же продолжает стоять на своем.

Проблемы с РУСАДА, однако, никак не повлияют на участие российской сборной в Олимпиаде, заявил министр спорта Павел Колобков. «Совет учредителей [WADA] так же, как и мы, считает, что “чистые” атлеты должны принимать участие в Олимпиаде, — приводит его слова пресс-служба ведомства. — Все наши спортсмены за последние два года тестировались иностранными антидопинговыми организациями. Процент положительных проб в прошлом году составил 0,6% и 0,4% в этом. Это гораздо меньше, чем в других странах».

Однако опасения все же прозвучали. Решение по РУСАДА — первый шаг к повторению сценария летних Игр в Рио-де-Жанейро, от которых отстранили большую часть российских спортсменов, считает депутат Госдумы, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Однако в истории 2016 года Всемирное антидопинговое агентство не сыграло ключевой роли, уверяет глава организации Крэйг Риди. В интервью «Р-Спорт» он подчеркнул, что WADA только предложило «рассмотреть вариант сокращения числа российских спортсменов, которые допускаются к Играм».

Существует большое заблуждение, что WADA призывало к дисквалификации сборной России в прошлом году и недопуску страны до Олимпиады. Этого не было и не могло быть в принципе: это не в нашей компетенции.
Крэйг Риди

Уже привыкли

Источник: РИА

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) по российской сборной станет известно 5 декабря. В 2016 году он полностью последовал рекомендации WADA: сборную до летних Игр в Бразилии вроде и допустили, а вот решение о допуске конкретных спортсменов возложили на конкретные международные спортивные организации. В итоге большая часть спортсменов не смогла участвовать в Олимпиаде, в частности сборная по легкой атлетике почти в полном составе. До соревнований допустили только прыгунью в длину Дарью Клишину, которая тренируется в Соединенных Штатах.

Главный тренер российской сборной по легкой атлетике Юрий Борзаковский назвал это день самым тяжелым моментом для спортсменов. «Некоторые ребята даже прибегли к спиртному… Я три дня команду не трогал, после чего разговаривал с ними один на один», — рассказывал он в интервью RT.

Несмотря на ситуацию, трансляция летних Игр в Рио пользовалась популярностью. «Где-то зритель понимал, что в первую тройку не войти, а потом пошли медали, поднялся интерес, и уже вся страна сопереживала и активно смотрела Олимпиаду», — отмечал в беседе с «Р-Спорт» гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Рейтинги трансляции, по его словам, в итоге превзошли все ожидания.

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