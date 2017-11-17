Не напоказ. Почему телеканалы могут отказаться транслировать Олимпиаду
Если сборную не допустят до Игр, российские телеканалы могут отказаться от их трансляции.
Если сборную не допустят до Игр, российские телеканалы могут отказаться от их трансляции.
Российские телеканалы не станут транслировать Олимпиаду-2018, если сборная России не войдет в число ее участников, сообщают СМИ. Вероятность такого сценария повысилась после отказа восстановить в правах Российское антидопинговое агентство. Подробнее читайте в материале портала Москва 24.
Миллионы на зрелища Транслировать Олимпиаду, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля, планируют три российских телеканала: «Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ». Однако, если российскую сборную не допустят до Игр, все каналы могут отказаться от их показа, сообщили «Ведомостям» источники.
Дело не в принципиальности и желании бойкотом поддержать спортсменов. Решение будет зависеть главным образом от экономического фактора. Российские зрители в первую очередь болеют за своих спортсменов, а если их не будет на Играх, то нет и смысла следить за соревнованиями, объясняют собеседники газеты. Тратить десятки миллионов долларов за права на трансляцию Олимпиады при таком раскладе бессмысленно: рекламой их отбить не удастся.
Вместе с тем источники «Ведомостей» не исключают, что решение об отказе показывать ОИ-2018 может стать политическим. Однако и без этого есть о чем подумать: помимо возможного отстранения сборной РФ от соревнований на популярность трансляции может повлиять шестичасовая разница во времени с Пхенчханом. Прямое включение,
Пока окончательных договоренностей по приобретению прав на трансляцию нет, утверждают собеседники издания. Кроме того, в соответствующих контрактах прописан риск отстранения спортсменов до Игр-2018. В то же время представитель канала «Матч ТВ» заявил радиостанции «Говорит Москва», что канал уже договорился о показе Олимпиады.
Нехорошее предчувствие
Накануне совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказался восстановить в правах РУСАДА. Москва провела большую работу, но несколько условий все же не выполнила, заявили в организации. Речь идет в первую очередь о признании доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, в котором российские власти обвиняются в поддержке системы применения допинга спортсменами. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков подчеркнул, что ситуация сложилась тупиковая: Москва не может признать того, чего нет. О том, что никакой поддерживаемой государством системы применения допинга нет, не было и не будет, неоднократно заявлял лично президент РФ Владимир Путин. WADA же продолжает стоять на своем.
Проблемы с РУСАДА, однако, никак не повлияют на участие российской сборной в Олимпиаде, заявил министр спорта Павел Колобков. «Совет учредителей [WADA] так же, как и мы, считает, что “чистые” атлеты должны принимать участие в Олимпиаде, — приводит его слова
Однако опасения все же прозвучали. Решение по РУСАДА — первый шаг к повторению сценария летних Игр в
Существует большое заблуждение, что WADA призывало к дисквалификации сборной России в прошлом году и недопуску страны до Олимпиады. Этого не было и не могло быть в принципе: это не в нашей компетенции.
Уже привыкли
Решение Международного олимпийского комитета (МОК) по российской сборной станет известно 5 декабря. В 2016 году он полностью последовал рекомендации WADA: сборную до летних Игр в Бразилии вроде и допустили, а вот решение о допуске конкретных спортсменов возложили на конкретные международные спортивные организации. В итоге большая часть спортсменов не смогла участвовать в Олимпиаде, в частности сборная по легкой атлетике почти в полном составе. До соревнований допустили только прыгунью в длину Дарью Клишину, которая тренируется в Соединенных Штатах.
Главный тренер российской сборной по легкой атлетике Юрий Борзаковский назвал это день самым тяжелым моментом для спортсменов. «Некоторые ребята даже прибегли к спиртному… Я три дня команду не трогал, после чего разговаривал с ними один на один», — рассказывал он в интервью RT.
Несмотря на ситуацию, трансляция летних Игр в Рио пользовалась популярностью. «Где-то зритель понимал, что в первую тройку не войти, а потом пошли медали, поднялся интерес, и уже вся страна сопереживала и активно смотрела Олимпиаду», — отмечал в беседе с «Р-Спорт» гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Рейтинги трансляции, по его словам, в итоге превзошли все ожидания.