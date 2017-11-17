ВГТРК не будет транслировать Игры в Пхенчхане в случае неучастия сборной РФ
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В ВГТРК заявили, что не будут транслировать Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, если в них не примут участие российские спортсмены.
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В ВГТРК заявили, что не будут транслировать Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, если в них не примут участие российские спортсмены.
«Если российская сборная будет отстранена от Олимпиады в Пхенчхане, то ВГТРК не станет транслировать Игры», — сообщили РИА Новости в
В четверг совет учредителей WADA принял решение не восстанавливать в правах РУСАДА. Совет считает, что российская сторона не выполнила некоторые пункты «дорожной карты», в частности признание вмешательства государства в антидопинговую систему.
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане