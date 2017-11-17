ВГТРК не будет транслировать Игры в Пхенчхане в случае неучастия сборной РФ

ВГТРК не будет транслировать Игры в Пхенчхане в случае неучастия сборной РФ

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В ВГТРК заявили, что не будут транслировать Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, если в них не примут участие российские спортсмены.