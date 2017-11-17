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13:30 (мск), источник: Р-Спорт

ВГТРК не будет транслировать Игры в Пхенчхане в случае неучастия сборной РФ

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В ВГТРК заявили, что не будут транслировать Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, если в них не примут участие российские спортсмены.

«Если российская сборная будет отстранена от Олимпиады в Пхенчхане, то ВГТРК не станет транслировать Игры», — сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.

В четверг совет учредителей WADA принял решение не восстанавливать в правах РУСАДА. Совет считает, что российская сторона не выполнила некоторые пункты «дорожной карты», в частности признание вмешательства государства в антидопинговую систему.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане 9—25 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) должен принять решение по участию российских спортсменов в Играх-2018 в декабре.

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