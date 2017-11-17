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01:31 (мск), источник: Известия

Нас от спорта не отвадят

В Москве убеждены, что отказ восстановить статус РУСАДА носит явный политический характер.

Источник: ИТАР-ТАСС

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отказать Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в признании его соответствующим кодексу организации. Это решение не только повышает вероятность постановки вопроса об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018, но и осложнит организацию чемпионата мира-2018 по футболу.

По мнению WADA, Россия не выполнила всех критериев для восстановлению статуса РУСАДА. В частности, не были признаны выводы доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о существовании допинговой системы в нашей стране. Кроме того, российская сторона не открыла агентству доступ к пробам, которые были опечатаны Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Изначально было понятно, что Россия не признает факт государственного участия в создании допинговой системы — хотя бы в силу его отсутствия. Об этом на протяжении последнего года говорили руководители отечественного спорта — вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков и министр спорта РФ Павел Колобков. Однако после посещения заседания совета WADA в Сеуле Александр Жуков и Павел Колобков сошлись во мнении, что решение антидопинговой организации носит политический характер и не имеет никакого отношения к спорту.

Достаточно вспомнить, как этот пункт оказался в «дорожной карте» по восстановлению статуса РУСАДА. Российская сторона не стала подавать в суд на Ричарда Макларена и WADA, чтобы проанализировать результаты работы комиссии и опровергнуть их в публичном пространстве. Однако во второй части своего доклада канадский юрист написал: «Никто в России не оспаривал мои выводы, значит, они справедливы». В итоге в августе 2017 года WADA опубликовала «дорожную карту», первым требованием которой было официальное признание Минспорта, ОКР и самим РУСАДА результатов доклада комиссии Макларена.

Спортивный юрист Артем Пацев, защищающий права российских спортсменов, назвал произошедшее юридической коллизией.

— Макларен немного лукавит, поскольку он везде говорит и пишет, что его выводы не являются обязательными к исполнению, — пояснил «Известиям» Артем Пацев. — Он подчеркивает, что это всего-навсего его личные выводы и рекомендации, а пользоваться ими или нет — дело организаций, принимающих решение. Поэтому мы не могли обратиться в суд, чтобы оспорить рекомендации Макларена. Необходимо было дождаться принятия конкретного решения, применения каких-либо санкций в отношении фигурантов его доклада. Как, например, было с нашими лыжниками во главе с Александром Легковым, которых уже дисквалифицировали на основе данных Макларена. Правда, когда они смогут официально начать действовать, неясно — мотивировочная часть решения ими еще не получена. Хотя оно было принято 1 ноября, две недели назад.

По решению комиссии МОК под руководством Дениса Освальда сборная России лишилась уже четырех медалей Игр-2014. При этом расследование в отношении еще более 20 российских спортсменов, участвовавших в сочинской олимпиаде, продолжается. Издание New York Times уже сообщило, что по итогам работы комиссии МОК может рассмотреть вопрос об участии России в Пхенчхане-2018 под нейтральным флагом.

По мнению четырехкратного олимпийского чемпиона, члена правления Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова, отказываться от поездки на Игры нельзя ни в коем случае.

— Многие уже высказались, что мы не должны ехать в Корею под нейтральным флагом, — отметил в разговоре с «Известиями» Александр Тихонов. — При этом мнение самих спортсменов — хотят они ехать или не хотят — никто не спрашивает. Возьмем фигуристку Евгению Медведеву, двукратную чемпионку мира. Век спортсмена в фигурном катании скоротечен, и через 2−3 года она может завершить карьеру. Пхенчахан-2018 — это, скорее всего, её единственный шанс стать олимпийской чемпионкой и вписать свое имя в историю. То же самое могу сказать про конькобежца Павла Кулижникова или лыжника Сергея Устюгова. Когда кто-то из них встанет на пьедестал, никто не скажет, что это американец, даже если не прозвучит российский гимн.

Стоит отметить, что отказ восстановить статус РУСАДА фактически исключил шансы агентства и Московской антидопинговой лаборатории осуществлять работу по сбору и анализу допинг-проб футболистов во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Об этом после заседания в Сеуле заявил президент WADA Крейг Риди. По его словам, главным вопросом организации чемпионата мира будет то, что анализ проб должен проводиться не в России.

— Слова Риди имеют под собой основания, — заявил «Известиям» почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков. — Следующее заседание WADA пройдет в мае. Даже если там удастся добиться восстановления статуса РУСАДА, очевидно, что за три недели до старта мы технически не успеем подготовить агентство и нашу лаборатории к тому объему работы, который предстоит сделать во время ЧМ. Поэтому работать там будет иностранная лаборатория — скорее всего, лозаннская. Как технологически будет вестись эта работа, сказать трудно — медицинскому комитету ФИФА еще предстоит продумать эти детали.

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена.

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