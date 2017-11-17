Нас от спорта не отвадят
В Москве убеждены, что отказ восстановить статус РУСАДА носит явный политический характер.
В Москве убеждены, что отказ восстановить статус РУСАДА носит явный политический характер.
Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отказать Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в признании его соответствующим кодексу организации. Это решение не только повышает вероятность постановки вопроса об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018, но и осложнит организацию чемпионата мира-2018 по футболу.
По мнению WADA, Россия не выполнила всех критериев для восстановлению статуса РУСАДА. В частности, не были признаны выводы доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о существовании допинговой системы в нашей стране. Кроме того, российская сторона не открыла агентству доступ к пробам, которые были опечатаны Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу
Изначально было понятно, что Россия не признает факт государственного участия в создании допинговой системы — хотя бы в силу его отсутствия. Об этом на протяжении последнего года говорили руководители отечественного спорта —
Достаточно вспомнить, как этот пункт оказался в «дорожной карте» по восстановлению статуса РУСАДА. Российская сторона не стала подавать в суд на Ричарда Макларена и WADA, чтобы проанализировать результаты работы комиссии и опровергнуть их в публичном пространстве. Однако во второй части своего доклада канадский юрист написал: «Никто в России не оспаривал мои выводы, значит, они справедливы». В итоге в августе 2017 года WADA опубликовала «дорожную карту», первым требованием которой было официальное признание Минспорта, ОКР и самим РУСАДА результатов доклада комиссии Макларена.
Спортивный юрист Артем Пацев, защищающий права российских спортсменов, назвал произошедшее юридической коллизией.
— Макларен немного лукавит, поскольку он везде говорит и пишет, что его выводы не являются обязательными к исполнению, — пояснил «Известиям» Артем Пацев. — Он подчеркивает, что это
По решению комиссии МОК под руководством Дениса Освальда сборная России лишилась уже четырех медалей Игр-2014. При этом расследование в отношении еще более 20 российских спортсменов, участвовавших в сочинской олимпиаде, продолжается. Издание New York Times уже сообщило, что по итогам работы комиссии МОК может рассмотреть вопрос об участии России в Пхенчхане-2018 под нейтральным флагом.
По мнению четырехкратного олимпийского чемпиона, члена правления Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова, отказываться от поездки на Игры нельзя ни в коем случае.
— Многие уже высказались, что мы не должны ехать в Корею под нейтральным флагом, — отметил в разговоре с «Известиями» Александр Тихонов. — При этом мнение самих спортсменов — хотят они ехать или не хотят — никто не спрашивает. Возьмем фигуристку Евгению Медведеву, двукратную чемпионку мира. Век спортсмена в фигурном катании скоротечен, и через 2−3 года она может завершить карьеру. Пхенчахан-2018 — это, скорее всего, её единственный шанс стать олимпийской чемпионкой и вписать свое имя в историю. То же самое могу сказать про конькобежца Павла Кулижникова или лыжника Сергея Устюгова. Когда
Стоит отметить, что отказ восстановить статус РУСАДА фактически исключил шансы агентства и Московской антидопинговой лаборатории осуществлять работу по сбору и анализу
— Слова Риди имеют под собой основания, — заявил «Известиям» почетный президент РФС, бывший
РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена.