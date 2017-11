Исинбаева назвала «полным беспределом» решение WADA не восстанавливать РУСАДА

Ну, что я могу сказать про решение ВАДА в отношении восстановления соответствия РУСАДА... Полный беспредел... Столько было проделано и всё напрасно...Хотело ВАДА доступ к закрытым городам – пожалуйста, увеличить необоснованно бюджет в два раза? Конечно! Принять независимых экспертов ВАДА, которые контролируют и координируют деятельность РУСАДА за приличные деньги – конечно, пусть приезжают. Избрать независимого Генерального директора? Избрали. Исинбаева не может быть председателем наблюдательного совета? Конечно, я место уступлю...И так постоянно. Только завершим выполнение критериев одной дорожной карты, так они нам новую присылают... Всё это напоминало бег по замкнутому кругу: делаешь, делаешь, а результат не меняется. А теперь о докладе Макларена и царапинах на бутылках сочинских допинг проб, доказывающих вину наших спортсменов... Мы обязаны признать работу человека, который в принципе ничего не доказал (весь его доклад основывается на догадках и предположениях). Все следственные эксперименты по повторному вскрытию банок он лично делал сам без свидетелей. Предполагаемые информаторы все засекреченные, якобы в целях их безопасности...То есть он говорит: я всё доказал, но каким путём и кто мне помогал я вам не скажу – это не безопасно для свидетелей. Очень легко всё доказывать с вымышленными людьми на па́ру. Мне лично, читавшей оба его доклада дважды не понятно, что именно мы должны признать. В докладе нет выводов вообще. Чего они от нас хотят? Может быть они сами не знают, просто как роботы монотонно выполняют поставленную кем-то перед ними задачу и всё... Царапины...а знаете ли вы, что передав весь биоматериал спортсменов после завершившихся Олимпийский игр на хранение ВАДА, ответственность за них несёт ВАДА И МОК. То есть теперь, по прошествию 3 лет, учитывая не простую политическую ситуацию в отношении России, они нам хотят сказать, что ответственность за царапины на банках несём МЫ... Ну, знаете ли, это уже перебор. Откуда мы знаем, что ВАДА с ними делало все эти годы? Где гарантии правильного хранения и отсутствие манипуляций с банками с их стороны?! Накипело...

