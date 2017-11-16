А среди тех, кто празднует победу "Коринтианса", есть и Роналдо.
Исинбаева назвала «полным беспределом» решение WADA не восстанавливать РУСАДА
МОСКВА, 16 ноя —
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МОСКВА, 16 ноя —
Совет учредителей WADA в Сеуле принял решение не восстанавливать РУСАДА в правах. По мнению совета, российская сторона не выполнила ряд пунктов дорожной карты, главный из которых — признание государственного вмешательства в антидопинговую систему, о чем в своем докладе утверждал глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен.