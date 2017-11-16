Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Москва отпускает Армению в Евросоюз
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Актриса Мерил Стрип назвала восхищающую ее ведущую из России
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Сигнал всему миру: американцы оценили статью NYT про мост в Крыму
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады?
«СЭ»: ЧМ-2018 может пройти без российских арбитров
Ксения Собчак в странном платье с сеткой вышла в свет (фото)
Женщина собирает в Сети деньги на уменьшение груди
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
7 неловких вопросов сексологу
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
19«Химки» обыграли «Басконию» в Евролиге
6Представлен официальный мяч ЧМ-2018
22:28 (мск), источник: Р-Спорт

Исинбаева назвала «полным беспределом» решение WADA не восстанавливать РУСАДА

МОСКВА, 16 ноя — Р-Спорт. Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева назвала «полным беспределом» решение совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах.

Совет учредителей WADA в Сеуле принял решение не восстанавливать РУСАДА в правах. По мнению совета, российская сторона не выполнила ряд пунктов дорожной карты, главный из которых — признание государственного вмешательства в антидопинговую систему, о чем в своем докладе утверждал глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен.

Во время загрузки произошла ошибка.
Блондинка без комплексов: избранница швейцарского хоккеиста и американская модель
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады?
«СЭ»: ЧМ-2018 может пройти без российских арбитров
В гостях у Галицкого. Как поведут себя фанаты «Спартака»?
Почему Кучеров – лучший игрок НХЛ, а все остальные позади
Перу: Помощь чилийцев, переговоры с Фалькао и 700 тысяч фанатов
«Спартак» одержал четвертую победу подряд в КХЛ
Анатолий Бышовец назвал «группу смерти» для сборной России на ЧМ
Новости
Авто
Две модели Nissan покинули российский рынок Российские дилеры японской марки завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Сын Ксении Собчак растет настоящим богатырем (фото) 36-летняя Ксения Собчак опубликовала новый снимок своего сына Платона, которому через несколько дней исполнится год. 
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь