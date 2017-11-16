Исинбаева назвала «полным беспределом» решение WADA не восстанавливать РУСАДА

Совет учредителей WADA в Сеуле принял решение не восстанавливать РУСАДА в правах. По мнению совета, российская сторона не выполнила ряд пунктов дорожной карты, главный из которых — признание государственного вмешательства в антидопинговую систему, о чем в своем докладе утверждал глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен.