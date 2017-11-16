Пощечина в Сеуле. Далее — везде?

Источник: Спорт-Экспресс

Совет учредителей ВАДА сегодня принял решение не признавать соответствия России Всемирному антидопинговому кодексу как минимум до весны 2018 года. Формально это мало что меняет, однако посыл для исполкома МОК, который через три недели будет решать вопрос допуска российской сборной до Олимпиады в Пхенчхане, крайне неутешительный. На заседании в Сеуле слова в поддержку России звучали не только от наших официальных лиц. Но основная масса оппонентов пока явно не готова к компромиссам и собирается биться до последней капли крови. И новым раундом в этой битве однозначно станет исполком МОК в Лозанне.

ОДНОСТОРОНЕЕ ДВИЖЕНИЕ

Формальный повод заклеймить Россию у ВАДА, конечно, есть. Мы не выполнили несколько ключевых пунктов «дорожной карты» — своеобразного контракта по восстановлению, который сами же и подписали. Трактовка этих самых пунктов у нас и у заокеанских друзей несколько разнится. Но суть в том, что от России ждут публичного признания участия чиновников и спецслужб в допинговых нарушениях, а также «раскрытия тайных схем». Без этого покаяния, по мнению ВАДА, невозможно гарантировать, что допинговый кошмар не повторится вновь. Очевидно, что такой же позиции критики России будут придерживаться и в МОК. Тем более, что у них на руках 5—7 декабря окажутся дополнительные козыри — выводы комиссий Освальда и Шмида, расследовавших якобы имевшие место безобразия в Сочи-2014.

Аргументы наших противников понятны и в какой-то степени логичны. Вот только докопаться, как известно, при желании можно и до фонарного столба. За последние несколько лет Россия прошла большой путь от полного отрицания обвинений до перемен не только в антидопинговых законах и структурах, но и в головах. Наши же оппоненты, увы, практически не сдвинулись с места, по сей день оставаясь в позе павиана, закидывающего врага экскрементами. Сотрудничать с таким партером очень тяжело, особенно, когда он требует от нас признания в том, чего, как мы считаем, на самом деле не было.

Выход из любого большого конфликта, независимо от того, кто в нем объективно прав — это множество компромиссов. ВАДА неоднократно говорило о готовности к диалогу и теперь даже приняло предложение о сотрудничестве от Следственного комитета РФ. Но на практике все снова скатывалось до бессмысленного бодания. На заседании в Сеуле стало очевидно, что боссы ВАДА и их единомышленники от противостояния пока не устали, а это значит, что Олимпиадой в Пхенчхане, возможно, все-таки придется пожертвовать. Во всяком случае, вероятность того, что МОК выставит нам такие условия, после которых мы сами откажется от поездки в Корею, очень высока. И дело тут не в ожидаемом решении по РУСАДА, а настрое и аргументации людей по другую сторону баррикад.

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ИСПОЛКОМ

Конечно, высокая вероятность неблагоприятного решения МОК не означает, что надо немедленно прекратить бороться и вообще не ехать в Лозанну. Возможно, за три недели мы еще найдем аргументы, которые развернут ситуацию на 180 градусов. В конце концов, исполком МОК — тоже не самая однородная организация. Если оставить за скобками Томаса Баха, который до сих пор не был замечен в предвзятости к России, то всего 6 из 14 оставшихся членов исполкома представляют Западную Европу и США. Знаменитый украинец Сергей Бубка совсем не факт, что примет сторону наших оппонентов, несмотря на сложности между нашими странами. Как и испанец Хуан Антонио Самаранч-младший.

Как проголосуют представители Турции, Китая, Тайваня, Гватемалы, Арубы, Сингапура, Фиджи — прогнозировать очень сложно. В такой ситуации очень многое, если не все, будет зависеть от президента МОК, которому очень не хочется стать последним в истории руководителем этой организации. Поэтому пришло время действовать не только по стандартным схемам — ведь на кону не только честь страны, но и судьбы десятков наших спортсменов. Другой вопрос, что оппоненты тоже не дремлют, и с высокой долей вероятности могут не оставить нам выбора. И в такой ситуации трагедия отказа от Пхенчхана может показаться привлекательнее многолетних мучений с ВАДА, которые нас однозначно ждут после Игр-2018, если мы каким-то чудом все-таки попадем туда на собственных условиях.