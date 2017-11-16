РУСАДА. Спокойствие, только спокойствие

Источник: Спорт-Экспресс

Антон БАБОШИН

из Москвы

В четверг в Сеуле Совет учредителей ВАДА постановил не возвращать Российскому антидопинговому агенству (РУСАДА) статус полноценного члена организации. А в Москве на специально созванной пресс-конференции недавно назначенный генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус ответил зарубежным коллегам. Резких слов из его уст не прозвучало — заявления оказались максимально спокойными.

СВОБОДА

Один из главных тезисов, который Ганус на протяжении получаса повторил неоднократно — за последнее время РУСАДА сильно изменилось, став полностью независимым от государства. И выполнило все от него зависящие пункты дорожной карты ВАДА по восстановлению.

При этом решение, вынесенное Советом учредителей международного агентства, неожиданностью не стало — ни для Гануса, ни для его подчиненных.

— Изначально дорожная карта была структурирована по пунктам, и мы четко отслеживали ход ее выполнения, каждый шаг, — сказал гендир РУСАДА. — Все пункты карты, которые зависели от нас, мы выполнили. Остались два серьезных вопроса, но они выходят за рамки наших полномочий и не выполнены по формальным признакам.

В этом, по мнению Гануса, заключен парадокс нынешней ситуации — согласно дорожной карте организация должна нести ответственность за то, что больше не лежит в пределах ее компетенции. Напомним, что два пункта, которые не выполнены, это признание выводов доклада Макларена о государственном вмешательстве в антидопинговую программу и предоставление допинг-офицерам доступа в закрытые города. Но как пообещал Ганус, решение ВАДА не повлияет на ход реформирования национальной системы антидопинга.

— РУСАДА продолжает работать — нашей задачей является продолжить развитие. В данный момент мы отвечаем всем принципам независимости и прозрачности. Мы полностью открыты, ничего не скрываем. Работа по расследованию проблем в отношении спортсменов будет ещё усилена. Мы будем предъявлять факты по мере их выявления.

РАВЕНСТВО

Еще один момент, которому Ганус уделил внимание — ход работы РУСАДА. Организация в преддверии заседания в Корее успешно прошла аудит ВАДА и готова сделать это еще раз. И ее структура и функционирование — в полном соответствии с мировым антидопинговым кодексом — сейчас ни в чем не уступают лучшим мировым агентствам.

— РУСАДА больше не имеет права нас ошибку, — подчеркнул Ганус. — Поэтому мы выстраиваем работу так, чтобы перенимать у зарубежных коллег лучшие модели и лучшие практики. Через некоторое время вы нас не узнаете, я обещаю. Многое уже сделано. Например, у нас, в одном из немногих агентств приступил к работе инспектор по этике.

Кроме того, сотрудники РУСАДА уже прошли стажировку в Финляндии, в ближайшее время ожидается заключение соглашений о сотрудничестве с коллегами из Испании и Канады. А масштабы тестирования до конца 2018 года планируется значительно расширить — штат допинг-офицеров увеличится с нынешних сорока до сотни, как и количество забираемых ими проб.

— Сейчас мы находимся в стадии планирования, — сказал Ганус. — Количество проб, которые будут взяты до конца года и на будущий год, будет увеличено, на 2018-й год — примерно вдвое.

ПРОВАЛ И БРАТСТВО

Несмотря на вопросы зарубежных журналистов, которые интересовались темами признания доклада Макларена в самых жестких формулировках, Ганус оказался максимально дипломатичен. Он не раз повторил, что РУСАДА работала над реализацией дорожной карты совместно с ВАДА, и это было очень полезно. Сигнал, поданный им коллегам, был понятен — Россия по-прежнему часть мировой антидопинговой семьи и останется ею. А существовавшие ранее проблемы признавал даже президент страны.

— То, что РУСАДА была лишена статуса соответствия, это, конечно, провал, — напомнил Ганус. — Нам нужно выходить из этой ситуации, решая проблемы и продолжая сотрудничать с ВАДА и российскими спортивными организациями — олимпийским и паралимпийским комитетом, федерациями. Например, мы провели встречу с руководителями ВФЛА, и договорились о сотрудничестве. Преследовании не только грязных спортсменов, но и их тренеров и сопровождающих лиц. Наша задача — открыть российским спортсменам дорогу на международные соревнования. Мы активно вовлекаем в работу все заинтересованные стороны.

Ну и конечно, иностранную прессу интересовал вопрос о перспективах участия России в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх. Который не относится к юрисдикции ни РУСАДА, ни ВАДА. О чем Ганус и напомнил.