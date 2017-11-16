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12:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«У меня много друзей в МОК, которые хотят видеть Россию в Пхенчхане»

Президент Ассоциации летних олимпийских видов спорта, член Совета учредителей ВАДА итальянец Франческо Риччи Битти — о перспективах России выступить на Олимпийских играх в Пхенчхане и восстановлении РУСАДА.

Источник: Спорт-Экспресс

Наталья МАРЬЯНЧИК
из Сеула

— Как вы относитесь к тому, что Совет учредителей ВАДА отказался восстановить статус РУСАДА?

— Россия — очень важная страна для мирового спорта. Я сожалею, что случилась эта неприятная ситуация. Мы должны работать шаг за шагом, чтобы найти из нее выход. Комитет соответствия проанализировал все, что было сделано в РУСАДА за прошедшее время. Сделано было действительно много, но тем не менее, остаются нерешенные вопросы. Надеюсь, в ближайшие месяцы они будут решены. Иначе получается, что тот факт, что в России не восстановлена полностью антидопинговая система наносит урон всему мировому спорту.

— Решение не восстанавливать РУСАДА было единогласным. Это значит, что вы тоже голосовали «за»?

— Обсуждение состоялось накануне на исполкоме. А сегодня на Совете мы должны были просто принять его итоги. Понимаете, «дорожная карта» — это контракт. И если он не выполнен полностью, вы не можете рассчитывать на восстановление. При всей симпатии, технически никакой другой вариант невозможен. Я не знаю, было ли ошибкой для российской стороны принять эту «дорожную карту». Но теперь мы должны исходить из того, что она существует и обязательна.

— В своем выступлении на Совете вы сказали, что ВАДА нужно идти вперед и думать о будущем в отношениях с Россией. Тем временем, вы, очевидно, зашли в тупик: Россия никогда не признает доклад Макларена, а ВАДА не пойдет на компромисс. Вы видите какой-то выход из этой ситуации?

— Ситуация непростая, но у нее, как и у любой другой, есть выход. Открытие прошлого месяца (Риччи Битти имеет в виду электронную базу данных из Московской лаборатории, полученную ВАДА — Прим. «СЭ») должно помочь. Хороший или плохой, но какой-то выхлоп будет. Потом будут Олимпийские игры в Пхенчхане, где, я надеюсь, Россия будет представлена. Понимаете, у нас же и в прошлом случались подобные ситуации, просто они не привлекали столько внимания СМИ.

— Вы считаете, что российские спортсмены должны выступать на Олимпиаде?

— Конечно. Я давно придерживаюсь позиции, что Россия должна быть на Играх. На мой взгляд, ответственность должна быть индивидуальной. Мне не нравятся коллективные решения, когда из-за одного или нескольких допинговых случаев вы наказываете всю команду. На мой взгляд, это несправедливо.

— Ваши коллеги по Международному олимпийскому комитету разделяют эту позицию?

— В МОКе у меня много друзей, которые со мной согласны. Я друг России, исторически у меня хорошие отношения с вашей страной. Но я сейчас высказываю свою позицию не из дружбы с Россией, а потому, что таково мое понятие о справедливости.

— Выступления на Совете российских представителей Павла Колобкова и Александра Жукова могли что-то изменить, или стали пустой формальностью?

— У нас недавно была встреча, поэтому я знал, что они скажут. Но выступления были прекрасными. Очень важно, что они воспользовались возможностью выразить свою позицию и рассказать об огромной работе, которая была проделана в России. Они изначально спрашивали меня, стоит ли приезжать в Сеул. И я ответил, что лучше приехать.

— Вы говорите, что надеетесь на восстановление РУСАДА уже в ближайшие месяцы. Как это возможно?

— Технически РУСАДА полностью готово. Они сделали процентов 90 от того, что требовалось. И вопросы вроде «закрытых городов» могут быть решены уже в ближайшее время. Сейчас нам, прежде всего, нужно письмо с признанием. Мне кажется, если будет добрая воля с обоих сторон, это письмо можно согласовать.

— Россия никогда не признает Макларена.

— Признание — это слишком. Но в письме, знаете ли, можно сказать многое… Я надеюсь на компромисс, иначе выхода нет.

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