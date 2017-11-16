Ганус: РУСАДА выполнило все зависящие от него пункты дорожной карты WADA

В четверг совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) на заседании в Сеуле отказал признать РУСАДА соответствующим международному кодексу.

«Дорожная карта изначально была разбита по пунктам, и мы четко и строго шаг за шагом выполняли ее, отслеживали каждый этап. Активную помощь в нашем сопровождении оказывали инспекторы WADA. Необходимо сказать, что РУСАДА работало и работает с WADA. Они работают с нами, они оказали серьезную и активную помощь с приведением организации в техническое соответствие», — заявил Ганус.