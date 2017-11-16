Ганус: РУСАДА выполнило все зависящие от него пункты дорожной карты WADA

В четверг совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) на заседании в Сеуле отказал признать РУСАДА соответствующим международному кодексу.
«Дорожная карта изначально была разбита по пунктам, и мы четко и строго шаг за шагом выполняли ее, отслеживали каждый этап. Активную помощь в нашем сопровождении оказывали инспекторы WADA. Необходимо сказать, что РУСАДА работало и работает с WADA. Они работают с нами, они оказали серьезную и активную помощь с приведением организации в техническое соответствие», — заявил Ганус.
«Наша работа WADA не блокируется. В карте были пункты, которые зависели от нас, мы их выполнили. Есть те пункты, по которым остаются вопросы, но они больше определяются различными особенностями. Эти пункты выходят за рамки наших полномочий, мы можем только констатировать данный факт», — заключил он.