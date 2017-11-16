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09:12 (мск), источник: ТАСС

Мутко: Призывов недопуска сборной России к участию в Паралимпиаде-2018 у WADA нет

МОСКВА, 16 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не требует недопуска сборной России к участию в Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Об этом ТАСС рассказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Источник: РИА "Новости"

В четверг в Сеуле совет учредителей WADA отказался восстановить РУСАДА в правах. В соответствии с пунктом дорожной карты по восстановлению членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК) РУСАДА должна быть приведена в соответствие кодексу WADA.

«Если перед Паралимпидой-2016 в Рио-де-Жанейро они требовали отстранения российской команды, то теперь подобных призывов нет, — сказал Мутко. — Значит, все-таки есть движение вперед».

В сентябре МПК обнародовал решение исполкома организации о продлении отстранения ПКР. Однако российские спортсмены по таким видам спорта, как биатлон, горные лыжи, лыжные гонки и сноуборд, были допущены к отборочным соревнованиям, на которых могут завоевать лицензии для участия в Паралимпиаде 2018 года в нейтральном статусе.

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