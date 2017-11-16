Мутко: Призывов недопуска сборной России к участию в Паралимпиаде-2018 у WADA нет

Источник: РИА "Новости"

В четверг в Сеуле совет учредителей WADA отказался восстановить РУСАДА в правах. В соответствии с пунктом дорожной карты по восстановлению членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК) РУСАДА должна быть приведена в соответствие кодексу WADA.

«Если перед Паралимпидой-2016 в Рио-де-Жанейро они требовали отстранения российской команды, то теперь подобных призывов нет, — сказал Мутко. — Значит, все-таки есть движение вперед».