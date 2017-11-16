WADA не восстановило в правах РУСАДА на заседании в Сеуле. Что дальше?

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В ноябре 2015 года WADA обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановив работу московской антидопинговой лаборатории, а также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. Позднее была согласована дорожная карта по восстановлению статуса РУСАДА.

В Сеул в составе российской делегации прибыли министр спорта Павел Колобков и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. Оба выступили на заседании и, предваряя речь главы комитета WADA по соответствию Джонатана Тэйлора, рассказали, что РУСАДА готово работать в полной мере по новым правилам и жить новой жизнью в соответствии с утвержденной дорожной картой.

Мы убеждены, что манипуляции шли не только на уровне РУСАДА, но и на уровне министерства спорта и ФСБ

Колобков сразу отметил, что вопрос с допуском в закрытые города допинг-офицеров решен. «Несмотря на мнение Джонатана Тэйлора, уверяю вас, данный вопрос решен, пример, приведенный Тэйлором, является исключением из правил», — подчеркнул он.

«Сейчас передача РУСАДА проб в WADA невозможна, так как ведется расследование Следственным комитетом россии. Как только оно будет завершено, все необходимые пробы и все данные будут переданы соответствующим организациям. Сегодня РУСАДА должно быть восстановлено, как министр спорта гарантирую, что агентство будет независимым и будет работать в соответствии с мировыми стандартами», — отметил министр.

Также он привел данные о том, что при плотном тестировании российских спортсменов международными организациями, всего 0,4% допинг-проб россиян дали положительный результат. «Последние два года наши спортсмены тестировались зарубежными организациями, и количество положительных проб — 0,6% за прошлый год, 0,4% в этом году», — добавил Колобков.

Но спикеры из руководства WADA были настроены иначе.

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Решение на благо будущего. Чьего?

«Комитет по соответствию впечатлен работой, которую за последнее время провело РУСАДА. Сейчас там новый генеральный директор, новый персонал, но вопрос по закрытым городам пока не решен и не признан доклад Макларена. Мы убеждены, что манипуляции шли не только на уровне РУСАДА, но и на уровне министерства спорта и ФСБ. Пока это не признано, пункт дорожной карты не может считаться выполненным», — сказал в своей речи Тэйлор.

В расследовании независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы. Президент РФ Владимир Путин 9 ноября в очередной раз подчеркнул, что в России никогда не было и нет государственной системы допинга, «в чем нас пытаются упрекнуть или даже обвинить».

«Нам надо работать на будущее, извлекать уроки уже из этой истории. Технически РУСАДА работает в полном объеме, там трудятся наши эксперты. Мне кажется, иллюзий точно не стоит питать, что мы что-то можем изменить в России, изменить, кто и кем управляет у них в стране. Мы должны беспокоиться единственно о функционировании РУСАДА», — заявил в свою очередь глава Международной федерации баскетбола и член исполкома WADA Патрик Бауманн.

Ситуация сейчас не как с Рио. Тогда WADA просило не пускать Россию на Игры, сейчас такого нет

Оставалось только подтвердить, что и так предсказывали многие эксперты: в итоге было объявлено — РУСАДА пока не будет восстановлена в своих правах. «Честно могу сказать, мне жаль, что до сих пор все это продолжается, что вопрос по-прежнему не решен. Но мы должны уважать рекомендацию, которая получена советом учредителей», — прокомментировал принятое решение глава WADA Крэйг Риди.

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Искусственные причины и естественная реакция

Колобков же озвучил то, что и так витало в воздухе. «Впечатление, что решение приняли заранее. Все это оставило странное ощущение. Тэйлор был как судья, говорил безапелляционно», — сказал министр спорта России.

«Комитет Тэйлора искусственно придумывает причины не восстановить, упреки про РУСАДА — это анекдот просто. Это тупиковая ситуация: мы не признаем доклад, они не снимают требование. Надо не искать причины искусственно, а восстанавливать РУСАДА», — подчеркнул в свою очередь Жуков.

«Это какие-то искусственные барьеры, но это не помешает участию “чистых” спортсменов России в любых соревнованиях и это самое важное. Решения WADA не стоит увязывать с предстоящим решением МОК. Нужно, чтобы РУСАДА работало в полном объеме, без этого полностью не очистить спорт», — резюмировал он.

При этом Жуков подчеркнул, что ситуация с предстоящими Играми отличается от той, что была перед Олимпиадой в Рио. «Ситуация сейчас не как с Рио. Тогда WADA просило не пускать Россию на Игры, сейчас такого нет», — отметил глава ОКР.

А решение МОК по участию россиян в Олимпийских играх в Пхенчхане будет озвучено уже в декабре, но один шаг на месте российскую сторону уже заставили сделать. В четверг, в Сеуле.

Плохой сценарий для спортсменов

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев считает, что принятое решение может сказаться на участии российских спортсменов на Играх в Южной Корее.

«Это решение было ожидаемо, к сожалению. Результат предсказуемый. Конечно, мы надеялись на благоразумие наших партнеров, но… Результатом, я думаю, будет плохой сценарий, который плохо повлияет для наших спортсменов в отношении их участия на Олимпиаде — все идет к этому. Они готовят общественное мнение через иностранные СМИ, это неприкрытое давление на членов МОК и, соответственно, на ту комиссию, что будет принимать решение об участие наших спортсменов», — сказал Свищев агентству «Р-Спорт».

«Надо продолжать диалог и ни в коем случае не складывать руки. Надо в обязательном порядке забыть слово “бойкот”. Многие сейчас говорят о том, что надо бойкотировать Игры, но в этом нет никакого смысла совершенно. Все равно мы накажем только себя и наших спортсменов таким решением. Они готовятся, Олимпиада — апогей любого спортсмена. И не поехав на эти соревнования, нам все равно надо будет решать вопросы», — добавил собеседник агентства.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам олимпийская чемпионка Светлана Журова отметила непоследовательность в действиях представителей WADA.