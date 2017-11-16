РУСАДА сохраняет шансы быть восстановленным до старта Олимпиады 2018 года

Источник: РИА "Новости"

Член наблюдательного совета РУСАДА, руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков сообщил ТАСС, что для повторного рассмотрения вопроса приведения РУСАДА в соответствие с международным кодексом не обязательно дожидаться следующего очередного заседания совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), который пройдет в мае следующего года.

В четверг на заседании в Сеуле совет учредителей WADA не стал менять статус РУСАДА, который с ноября 2015 года не соответствует международному кодексу.

«Нормальная процедура предполагает решение на заседании совета учредителей, но решение может быть принято и по письменной процедуре. Если будут выполнены пункты дорожной карты, появится рекомендация комитета WADA по соответствию для того, чтобы вернуть статус, то решение может быть принято по письменной процедуре, с помощью письменного голосования. Такие прецеденты уже были», — сказал Хрычиков.