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09:23 (мск), источник: ТАСС

Исинбаева: РУСАДА выполнило требования WADA, но обманулось в ожидании справедливости

МОСКВА, 16 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Обновленное Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выполнило все возможные требования по соответствию критериям Всемирного антидопингового агентства (WADA), но это не повлияло на решение международной организации, не восстановившей РУСАДА в правах.

Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС заявила двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, возглавлявшая наблюдательный совет РУСАДА до июня 2017 года.

«Все требования для соответствия РУСАДА, чистоте и прозрачности которой сегодня могут позавидовать подобные мировые организации, выполнены. Сделано даже больше, вплоть до доступа к закрытым городам, что практически было невозможно. Мы выбрали нового генерального директора организации, назначили иностранца в комитет по этике, увеличили штат, в два раза — бюджет, выполнили условия, прописанные в дорожной карте, но оставшиеся два не в компетенции РУСАДА. Все это уже спекуляция на ситуации или повод затянуть решение вопроса», — сказала Исинбаева.

Не выполненными остаются два критерия, предъявляемые WADA России — российская сторона должна публично согласиться с выводами независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, а также предоставить организации доступ к допинг- пробам в московской антидопинговой лаборатории, которая была опечатана из-за федерального расследования.

«Мы предполагали, что они могут сослаться на два критерия и начнут ими апеллировать. Рассчитывали на справедливый суд, но его нет, они решили все это смешать в одну чашу и потребовать от нас решений в сфере, к которой мы не имеем доступа», — заявила Исинбаева.

Исинбаева возглавляла наблюдательный совет РУСАДА с марта нынешнего года, в июне в связи с требованием WADA она покинула этот пост, на котором ее сменил Александр Ивлев.

Членство РУСАДА приостановлено с конца 2015 года после обнародования расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда. WADA и РУСАДА согласовали дорожную карту о восстановлении российской организации. Позднее WADA добавило еще два пункта к дорожной карте, одним из которых стало признание российской стороной выводов из доклада Ричарда Макларена, в котором сообщается о существовавшей в России на Олимпиаде 2014 года в Сочи государственной системе поддержки допинга. При этом российская сторона признала факт отдельных нарушений антидопинговых правил, но опровергла любую возможность существование государственной допинговой системы.

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