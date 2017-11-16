Исинбаева: РУСАДА выполнило требования WADA, но обманулось в ожидании справедливости

Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС заявила двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, возглавлявшая наблюдательный совет РУСАДА до июня 2017 года.

«Все требования для соответствия РУСАДА, чистоте и прозрачности которой сегодня могут позавидовать подобные мировые организации, выполнены. Сделано даже больше, вплоть до доступа к закрытым городам, что практически было невозможно. Мы выбрали нового генерального директора организации, назначили иностранца в комитет по этике, увеличили штат, в два раза — бюджет, выполнили условия, прописанные в дорожной карте, но оставшиеся два не в компетенции РУСАДА. Все это уже спекуляция на ситуации или повод затянуть решение вопроса», — сказала Исинбаева.

Не выполненными остаются два критерия, предъявляемые WADA России — российская сторона должна публично согласиться с выводами независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, а также предоставить организации доступ к допинг- пробам в московской антидопинговой лаборатории, которая была опечатана из-за федерального расследования.

«Мы предполагали, что они могут сослаться на два критерия и начнут ими апеллировать. Рассчитывали на справедливый суд, но его нет, они решили все это смешать в одну чашу и потребовать от нас решений в сфере, к которой мы не имеем доступа», — заявила Исинбаева.

Исинбаева возглавляла наблюдательный совет РУСАДА с марта нынешнего года, в июне в связи с требованием WADA она покинула этот пост, на котором ее сменил Александр Ивлев.