Колобков: Решение WADA по невосстановлению РУСАДА было принято заранее

Совет учредителей WADA в четверг на заседании в Сеуле на основании рекомендации комитета организации по соответствию отказался восстановить РУСАДА в правах. РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года.
«Создалось впечатление, что решение было принято заранее, — сказал Колобков. — Глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор выступал пространно и не допускал никакого обсуждения. Мы считаем, что все свои обязательства государство выполнило».
Министр спорта считает, что Россия заслуживает к себе иного отношения со стороны WADA.
«Мне показалось странным, что Джонатан Тэйлор [глава комитета WADA по соответствию] был главным судьей, а не руководство WADA. Задачей комитета являлось подготовить отчет, решение должны принимать другие люди. Россия — страна, которая заслуживает к себе другого отношения, а не подобного судилища в исполнении Тэйлора», — заявил Колобков.