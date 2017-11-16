Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят»
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Посланец властей Украины обратился к Путину с просьбой на встрече
В России могут ввести налог на смерть
В Латвии похоронили сатирика Михаила Задорнова
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
«Не люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать Лыковой
Дурное воспитание: Табаков о поступке Дюжева
Определились составы корзин при жеребьевке группового этапа ЧМ
ЦСКА на выезде разгромил «Црвену Звезду» в матче Евролиги
Андреева заявила, что всегда прислушивается к мнению Бондарчука
«Вечерний Ургант» обвинили в сексизме за шутку про парковку
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
7 неловких вопросов сексологу
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
47Сборная Нигерии обыграла Аргентину в Краснодаре
17Новые «Лужники», сэйвы Акинфеева и гол Агуэро
09:43 (мск), источник: ТАСС

Колобков: Решение WADA по невосстановлению РУСАДА было принято заранее

СЕУЛ, 16 ноября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что решение совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отказе в восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах было принято заранее. Об этом министр заявил журналистам.

Источник: РИА "Новости"

Совет учредителей WADA в четверг на заседании в Сеуле на основании рекомендации комитета организации по соответствию отказался восстановить РУСАДА в правах. РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года.

«Создалось впечатление, что решение было принято заранее, — сказал Колобков. — Глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор выступал пространно и не допускал никакого обсуждения. Мы считаем, что все свои обязательства государство выполнило».

Министр спорта считает, что Россия заслуживает к себе иного отношения со стороны WADA.

«Мне показалось странным, что Джонатан Тэйлор [глава комитета WADA по соответствию] был главным судьей, а не руководство WADA. Задачей комитета являлось подготовить отчет, решение должны принимать другие люди. Россия — страна, которая заслуживает к себе другого отношения, а не подобного судилища в исполнении Тэйлора», — заявил Колобков.

 Врачи поставили диагноз вратарю сборной России
Глушаков рассказал, почему встал в ворота вместо Лунева
ESPN опубликовал фейковую статью о русском допинге
Зайцева попросила IBU об индивидуальном рассмотрении своего дела
Определились составы корзин при жеребьевке группового этапа ЧМ
ЦСКА на выезде разгромил «Црвену Звезду» в матче Евролиги
Анисимов оформил первый хет-трик в НХЛ
«Спартак» повысил цены на билеты для болельщиков «Зенита»
Лидер сборной Норвегии допустил невиновность российских лыжников
Новости
Авто
Бензин подорожает 1 января: Госдума сказала «да» Предполагается, что ставка акцизов увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Княгиня Монако растрогала соцсети снимком своих близнецов Наследники монаршей семьи покорили сердца интернет-пользователей.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь