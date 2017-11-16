Колобков: Решение WADA по невосстановлению РУСАДА было принято заранее

Источник: РИА "Новости"

Совет учредителей WADA в четверг на заседании в Сеуле на основании рекомендации комитета организации по соответствию отказался восстановить РУСАДА в правах. РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года.

«Создалось впечатление, что решение было принято заранее, — сказал Колобков. — Глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор выступал пространно и не допускал никакого обсуждения. Мы считаем, что все свои обязательства государство выполнило».

Министр спорта считает, что Россия заслуживает к себе иного отношения со стороны WADA.