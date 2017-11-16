Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Виталий Шаповалов
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Посланец властей Украины обратился к Путину с просьбой на встрече
Незаконную дорогу из опасных отходов нашли в Подмосковье
Сбившая насмерть "пьяного мальчика" обратилась к суду с просьбой
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
Главный тренер сборной Италии отправлен в отставку
ЦСКА на выезде разгромил «Црвену Звезду» в матче Евролиги
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном кремовом пальто (фото)
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
7 неловких вопросов сексологу
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
19«Химки» обыграли «Басконию» в Евролиге
19Дубль Кузьменко помог ЦСКА победить «Салават Юлаев»
08:06 (мск), источник: ТАСС

Совет учредителей WADA отказался восстановить РУСАДА в правах

СЕУЛ, 16 ноября. /ТАСС/. Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказался признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим международному кодексу. Такое решение было принято на заседании совета учредителей WADA, которое проходит в четверг в Сеуле.

Источник: РИА "Новости"

Перед голосованием комитет по соответствию WADA вынес рекомендацию о несоответствии РУСАДА кодексу организации. Во время формального голосования глава WADA Крейг Риди спросил, есть ли сомнения у членов совета учредителей по поводу сохранения статуса РУСАДА. Не получив возражений, Риди объявил о принятии решения о продлении статуса несоответствия РУСАДА.

Читайте также
Как России попасть на Олимпиаду-2018

Причиной стало неисполнение российской стороной двух критериев восстановления. Первый требует публичного признания выводов независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о существовавшей в стране на ведомственном уровне допинговой системы, второй — предоставления доступа к пробам, которые опечатаны в московской антидопинговой лаборатории в связи с продолжающимся федеральным расследованием. По словам главы комитета по соответствию Джонатана Тэйлора, проблемой остается также доступ сотрудников и инспекторов WADA в закрытые города.

Министр спорта РФ Павел Колобков в среду выступил на исполкоме WADA, который предварял заседание совета учредителей. На нем он заявил, что Россия признала важность информации из доклада Макларена, однако документ содержит много несоответствий, поэтому еще предстоит разобраться, что является правдой, а что — нет.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года. После РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению российской антидопинговой системы.

 Врачи поставили диагноз вратарю сборной России
Глушаков рассказал, почему встал в ворота вместо Лунева
ESPN опубликовал фейковую статью о русском допинге
Зайцева попросила IBU об индивидуальном рассмотрении своего дела
Главный тренер сборной Италии отправлен в отставку
ЦСКА на выезде разгромил «Црвену Звезду» в матче Евролиги
Карпин поделился мнением о прошедших матчах сборной России
«Спартак» повысил цены на билеты для болельщиков «Зенита»
Лидер сборной Норвегии допустил невиновность российских лыжников
Спорт-Экспресс
Авто
Бензин подорожает 1 января: Госдума сказала «да» Предполагается, что ставка акцизов увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь