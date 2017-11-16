Совет учредителей WADA отказался восстановить РУСАДА в правах

Источник: РИА "Новости"

Перед голосованием комитет по соответствию WADA вынес рекомендацию о несоответствии РУСАДА кодексу организации. Во время формального голосования глава WADA Крейг Риди спросил, есть ли сомнения у членов совета учредителей по поводу сохранения статуса РУСАДА. Не получив возражений, Риди объявил о принятии решения о продлении статуса несоответствия РУСАДА.

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Причиной стало неисполнение российской стороной двух критериев восстановления. Первый требует публичного признания выводов независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о существовавшей в стране на ведомственном уровне допинговой системы, второй — предоставления доступа к пробам, которые опечатаны в московской антидопинговой лаборатории в связи с продолжающимся федеральным расследованием. По словам главы комитета по соответствию Джонатана Тэйлора, проблемой остается также доступ сотрудников и инспекторов WADA в закрытые города.

Министр спорта РФ Павел Колобков в среду выступил на исполкоме WADA, который предварял заседание совета учредителей. На нем он заявил, что Россия признала важность информации из доклада Макларена, однако документ содержит много несоответствий, поэтому еще предстоит разобраться, что является правдой, а что — нет.