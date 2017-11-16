ESPN опубликовал фейковую статью о русском допинге

Источник: Reuters

Сегодня портал ESPN опубликовал аналитический материал, посвященный якобы имеющим место недостаткам в проверках на допинг звезд зимних видов спорта из России накануне Олимпиады-2018. Статья основана на изучении статистики тестирования РУСАДА за первые 10 месяцев 2017 года и пулов тестирования российских спортсменов, опубликованного на сайте агентства. Главный вывод статьи — РУСАДА работает недостаточно интенсивно, а ключевые спортсмены национальной команды и вовсе избегают проверок на запрещенные вещества.

Авторы статьи Бонни Форд и Ти Джей Куинн подводят читателя к мысли, что такая организация не может соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу, и проходящий в Сеуле исполком и Совет учредителей ВАДА однозначно должны отказать РУСАДА в возвращении лицензии. Беда вот только в том, что приведенные в статье факты и сделанные на их основы выводы ничего общего с действительностью не имеют. Это даже не пропаганда, в которой американские СМИ любят упрекать российских коллег, а самый настоящий фейк.

Статья основана на изучении статистики тестирования РУСАДА за первые 10 месяцев 2017 года | Источник: Reuters

ЧУЖАЯ ВИНА

Первая претензия американцев к РУСАДА — недостаточное количество тестов. «В 2017 году агентство провело 3782 теста. Две трети спортсменов из списка были проверены только один раз. Менее 12 процентов (299 спортсменов) были протестированы три или более раза. По данным нескольких спортивных и антидопинговых чиновников, с которыми связался ESPN, в 2016 году общий объем тестов составлял 2556 проб. Для страны с такими ресурсами и такой спортивной историей этого недостаточно», — говорится в статье.

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Сначала о нюансах. Согласно официальному и доступному всем желающим годовому отчету РУСАДА, в 2016 году агентство взяло 3112 допинг-проб. За 2017 год такого отчета, понятное дело, еще нет, но есть опубликованная статистика за период с 1 января по 15 сентября 2017 года, в которой значится цифра 2778 проб. Эти данные продублированы на сайтах РУСАДА и ВАДА. Цифры с данными ESPN разнятся, но порядок примерно тот же, поэтому придираться не буду. Возможно, в распоряжении агентства есть какие-то тайные и недоступные мне сведения, в частности касающиеся частоты проверки отдельных спортсменов.

Уровень в районе 3000−4000 тысяч проб действительно недостаточен для такой страны как Россия. Например, 2014 году, еще до начала всех наших допинговых скандалов, РУСАДА изучило 14887 проб. Однако резкое снижение количества тестов вызвано вовсе не стремлением дать волю нашим допинговым махинаторам. Дело в том, что после отбора лицензии у РУСАДА агентство не может самостоятельно планировать работу в собственной стране — этим по согласованию с ВАДА занимается Британское антидопинговое агентство (UKAD), у которое элементарно не хватает человеческих и организационных ресурсов, чтобы охватить более серьезные объемы. То есть нынешний уровень тестирования на допинг в России — исключительно на совести UKAD. Как и количество проверок тех или иных спортсменов. Обвинять этих прегрешениях лишенное всех прав РУСАДА — это все равно, что пенять на медленную скорость передвижения пешеходу, которого насильно высадили из автобуса.

Александр ЛЕГКОВ | Источник: Reuters

БЕСХОЗНЫЕ ЗВЕЗДЫ

Вторая ключевая претензия, многократно повторенная ESPN, — «РУСАДА не проверяет по меньшей мере дюжину лучших российских спортсменов-“зимников”, в том числе некоторых из тех, кто публично связан с допинговым скандалом в Сочи-2014». Среди тех спортсменов, чьи имена американцы не обнаружили в национальных пулах тестирования — биатлонисты Антон Шипулин и Ирина Старых, лыжники Александр Легков, Евгений Белов и Максим Вылегжанин, а также конькобежцы Павел Кулижников и Руслан Мурашов и фигуристка Аделина Сотникова.

Однако общеизвестно, что все перечисленные спортсмены входят в международные пулы тестирования и не должны находиться в списках РУСАДА. В национальный пул как правило попадает ближайший резерв национальных команд, а совсем не главные звезды. Стандартный порядок включения в международный пул таков: национальная федерация подает списки в международную, и основанная ответственность за проверку этих спортсменов после этого лежит на международной федерации. Это вполне логично, с учетом того, что сборники, соревнуясь, активно перемещаются между странами, а некоторые и постоянно тренируются за границей (например, тот же Легков).

Присутствие спортсмена в международном пуле вовсе не исключает его проверки национальным агентством на территории собственной страны. Но ставить РУСАДА в вину отсутствие тестов спортсменов, которые практически не бывают в России — это в высшей степени странно. Поименные списки проверенных на допинг с датами их проверок — это строго конфиденциальная информация. Но если она вдруг все-таки оказалось в распоряжении ESPN, ее логично сравнить со списками тестирования международных федераций или национальных агентств в тех странах, где тренировались и соревновались спортсмены. Количество проверок сборников, произведенных одним РУСАДА, не говорит ровным счетом ни о чем.

Антон ШИПУЛИН | Источник: Reuters

МИРОВОЙ ПОЖАР

ESPN все-таки отмечает, что некоторые элитные российские спортсмены, не протестированные РУСАДА, неоднократно проверялись международными федерациями, а также, возможно, намеренно жили и тренировались за пределами своей страны, чтобы тестироваться в более надежной антидопинговой системе на случай индивидуального допуска к Играм-2018. Но какие в таком случае претензии к российскому агентству, которое действует исключительно на территории нашей страны? Ведь на самом деле топ-спортсмены из России до сих пор проверяются вполне на уровне лыжника-двоеборца Била Демонга, который жалуется в статье на то, что его в свое время проверяли до 20 раз в год.