Козлы, дыры и Дюшес. Чем обогатил спортивный фольклор Родченков
Фразы и образы, с которыми беглый глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков войдет в историю.
Фразы и образы, с которыми беглый глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков войдет в историю.
Рукописный дневник Григория Родченкова, всплывший в деле российских лыжников, признанных виновными в допинговых нарушениях на Олимпиаде в Сочи, стал еще одним кирпичиков в парадоксальном образе ученого. Самоотверженный Икар, каковым он себя позиционирует в одноименном документальном фильме. Или
К
ТРИ ДУРАКА
Дело было два года назад. То есть в прошлой жизни. В те далекие времена во всех наших бедах был виноват не Трамп, а некий Барак Обама, «Спартак» только начинал запасаться багажом Дмитрия Аленичева, а ВАДА на папирусах составляло первые обвинительные доклады в адрес России. После одного из таковых комиссией, носящей гордое звание «независимая», было рекомендовано лишить Московскую антидопинговую лабораторию лицензии, а ее директора — Родченкова — уволить. Григорий, немного побродив в дурном настроении, дал комментарий тем же обычным серым московским вечером.
— Никого они не отстранили, — успокаивал он. — Это независимая комиссия, рекомендациями которой будут заниматься еще пять месяцев. Сидят три дурака, которые не разбираются в работе лаборатории. Они меня и допрашивали.
Тремя дураками были Гюнтер Янгер, ныне популярный в России Ричард Макларен и председатель той комиссии — Ричард Паунд. Правда, после переезда в Америку Родченкову пришлось пойти на компромисс и подружиться со всеми этим прекрасными людьми.
КОКТЕЙЛЬ РОДЧЕНКОВА
В честь
Коктейль Родченкова отличается от других особой инструкцией по применению. Для получения эффекта не нужно выпивать несколько стаканов — достаточно лишь прополоскать им рот. И выплюнуть, не глотая. Правда, в обычном баре вам такой коктейль, в отличие от Маргариты, вряд ли сделают.
ДЮШЕС
Дюшес теперь — это не только сорт груш, лимонад и ресторан в Бутово. Под таким названием в шпионской библиотеке документов Макларена, выложенной на сайте ВАДА, значится один из файлов. Кликни на него — и откроется список спортсменов с указанием дат их стартов на Олимпиаде в Сочи. Возможно, это всего лишь перечень потенциальных медалистов. Однако Макларен и его коллеги убеждены: это тот самый волшебный список спортсменов, которые баловались коктейлем Родченкова.
Не исключено что все, кто находится в «списке Дюшес» станут персонами
ДЫРА В СТЕНЕ
У фантаста Герберта Уэллса есть произведение «Дверь в стене». Родченков, немного изменив знаменитое название, с
Если
ЕВГЕНИЙ БЛОХИН
Он неуловимее индейца Джо, секретнее рецепта крабсбургера и способнее подковавшего блоху Левши. Один из самых загадочных персонажей в рассказах Родченкова. По словам Григория, Блохин — агент ФСБ. На Олимпийские игры в Сочи в целях конспирации он был аккредитован как водопроводчик. Именно Блохин якобы был с другой стороны стены и принимал
Судя по всему, с трубами в лаборатории Сочи было не все хорошо — Блохин приходил на работу каждый день. И, наверное, чинил он их плоховато — ему постоянно нужно было возвращаться. Самое непонятное в том, что ни до Олимпиады, ни после нее о талантливом водопроводчике — а на домашние Игры других не берут — слышно не было. Да и показаний о том, что
И как такие умелые парни из ФСБ прохлопали побег Родченкова в Америку — загадка. Никак трубы в тот момент чинили.
КАРАНТИН
Даже Евгений Блохин при всех своих талантах успеть просверлить дырки во всех стенах не мог. Однако русская
СПАСЛИ КОЗЛА
В это невозможно поверить, но, оказывается, ВАДА тоже допускает промашки. Бывает вопиющие, как в случае с мельдонием и сроками его выведения. Бывает странные, как в случае с опубликованием электронных писем Григория Родченкова. Полгода доблестные работники замазывали маркерами фамилии указанных в этих списках спортсменов. И как только потянули сами? Ведь на работу над докладом WADA выделило всего полмиллиона долларов. А его составителям надо еще и семьи
Один из самых ярких моментов касается Александра Легкова. Судя по переписке Родченкова с аналитиком ЦСП Алексеем Великодновым, у спортсмена на чемпионате России по лыжным гонкам-2014 обнаружили запрещенный будесонид. Позже выясняется, что у лыжника есть терапевтическое исключение на этот препарат, но он