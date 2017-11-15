Козлы, дыры и Дюшес. Чем обогатил спортивный фольклор Родченков

Источник: Спорт-Экспресс

Рукописный дневник Григория Родченкова, всплывший в деле российских лыжников, признанных виновными в допинговых нарушениях на Олимпиаде в Сочи, стал еще одним кирпичиков в парадоксальном образе ученого. Самоотверженный Икар, каковым он себя позиционирует в одноименном документальном фильме. Или предатель-преступник, которым его считают многие в России…

К экс-главе Московской антидопинговой лаборатории можно относиться по-разному, но свой след в истории российского спорта он, безусловно, оставил. Или вляпался в эту историю — если кому-то нравится такое определение. Внес Родченков свою лепту и в околоспортивный фольклор. Некоторые из произнесенных им фраз и терминов стали по-настоящему нарицательными на долгие годы. «СЭ» собрал некоторые из них.

ТРИ ДУРАКА

Дело было два года назад. То есть в прошлой жизни. В те далекие времена во всех наших бедах был виноват не Трамп, а некий Барак Обама, «Спартак» только начинал запасаться багажом Дмитрия Аленичева, а ВАДА на папирусах составляло первые обвинительные доклады в адрес России. После одного из таковых комиссией, носящей гордое звание «независимая», было рекомендовано лишить Московскую антидопинговую лабораторию лицензии, а ее директора — Родченкова — уволить. Григорий, немного побродив в дурном настроении, дал комментарий тем же обычным серым московским вечером.

— Никого они не отстранили, — успокаивал он. — Это независимая комиссия, рекомендациями которой будут заниматься еще пять месяцев. Сидят три дурака, которые не разбираются в работе лаборатории. Они меня и допрашивали.

Тремя дураками были Гюнтер Янгер, ныне популярный в России Ричард Макларен и председатель той комиссии — Ричард Паунд. Правда, после переезда в Америку Родченкову пришлось пойти на компромисс и подружиться со всеми этим прекрасными людьми.

КОКТЕЙЛЬ РОДЧЕНКОВА

В честь кого-то названы улицы, в честь кого-то города, в честь кого-то — целые созвездия. А именем Родченкова назван коктейль. Таких во всем мире только двое — он и Маргарита (есть еще Молотов, но это другая история). Причем какой именно Маргарите посвящена смесь текилы, сока лайма и ликера Куантро — непонятно. А вот ядерный набор из анаболических стероидов (метенолона, тренболона и оксандролона) и элитного алкоголя — это разработка самого экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории. В его честь она и названа.

Коктейль Родченкова отличается от других особой инструкцией по применению. Для получения эффекта не нужно выпивать несколько стаканов — достаточно лишь прополоскать им рот. И выплюнуть, не глотая. Правда, в обычном баре вам такой коктейль, в отличие от Маргариты, вряд ли сделают.

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ДЮШЕС

Дюшес теперь — это не только сорт груш, лимонад и ресторан в Бутово. Под таким названием в шпионской библиотеке документов Макларена, выложенной на сайте ВАДА, значится один из файлов. Кликни на него — и откроется список спортсменов с указанием дат их стартов на Олимпиаде в Сочи. Возможно, это всего лишь перечень потенциальных медалистов. Однако Макларен и его коллеги убеждены: это тот самый волшебный список спортсменов, которые баловались коктейлем Родченкова.

Не исключено что все, кто находится в «списке Дюшес» станут персонами нон-грата на Олимпийских играх. Вне зависимости от наличия или отсутствия каких-либо чуть более существенных доказательств вины. Как говорится, попал в Дюшес — будут слушать. В Лозанне.

ДЫРА В СТЕНЕ

У фантаста Герберта Уэллса есть произведение «Дверь в стене». Родченков, немного изменив знаменитое название, с его-то любовью к литературе, вполне мог бы написать небольшой роман на основе своих рассказов о происходившем в Сочи. А прочитав свое произведение — передать его соседям. Через дыру в стене, конечно.

Если кто-то был в двухлетней командировке или похищался инопланетянами (здравствуйте, Кирсан Николаевич) и не понимает, о чем речь: Родченков уверяет, что в сочинской лаборатории, в которой хранились пробы, была маленькая дырка в стене. Когда весь город засыпал, через нее эти самые пробы незаметно передавались, с ними делали разные нехорошие дела — и тем же путем возвращали.

ЕВГЕНИЙ БЛОХИН

Он неуловимее индейца Джо, секретнее рецепта крабсбургера и способнее подковавшего блоху Левши. Один из самых загадочных персонажей в рассказах Родченкова. По словам Григория, Блохин — агент ФСБ. На Олимпийские игры в Сочи в целях конспирации он был аккредитован как водопроводчик. Именно Блохин якобы был с другой стороны стены и принимал допинг-пробы от Родченкова. Там он вскрывал супернадежный контейнер Berlinger (его производители из Швейцарии впоследствии потратили месяцы, чтобы научиться дело это), причем очень оперативно, выливал мочу, заливал в контейнер чистую — и возвращал.

Судя по всему, с трубами в лаборатории Сочи было не все хорошо — Блохин приходил на работу каждый день. И, наверное, чинил он их плоховато — ему постоянно нужно было возвращаться. Самое непонятное в том, что ни до Олимпиады, ни после нее о талантливом водопроводчике — а на домашние Игры других не берут — слышно не было. Да и показаний о том, что кто-то видел его тогда в лаборатории, кажется, тоже нет. Как он хотя бы выглядел? То ли Евгений, а то ли виденье…

И как такие умелые парни из ФСБ прохлопали побег Родченкова в Америку — загадка. Никак трубы в тот момент чинили.

КАРАНТИН

Даже Евгений Блохин при всех своих талантах успеть просверлить дырки во всех стенах не мог. Однако русская допинг-машина под руководством Родченкова не останавливалась. Как говорит беглый ученый, все пробы, проверяемые в Московской лаборатории, были строго учетные. Если выявлялся положительный результат, то через посредников по номеру пробы выяснялась фамилия счастливчика. После чего информация передавалась в Министерство спорта. А уже там знающие люди выносили вердикт: сохранить или карантин. «Карантин» означал оставлять все как есть. А вот под «сохранить», видимо, понималось сохранение карьеры спортсмену. Его результат заносился во все системы как отрицательный.

СПАСЛИ КОЗЛА

В это невозможно поверить, но, оказывается, ВАДА тоже допускает промашки. Бывает вопиющие, как в случае с мельдонием и сроками его выведения. Бывает странные, как в случае с опубликованием электронных писем Григория Родченкова. Полгода доблестные работники замазывали маркерами фамилии указанных в этих списках спортсменов. И как только потянули сами? Ведь на работу над докладом WADA выделило всего полмиллиона долларов. А его составителям надо еще и семьи как-то кормить. В общем, после опубликования доклада выяснилось, что некоторые имена скрыть забыли. Проглядели.