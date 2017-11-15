Российский тупик МОК

Источник: Спорт-Экспресс

Исполком Всемирного антидопингового агентства сделал первый шаг к отстранению сборной России от Олимпиады-2018, рекомендовав своим учредителям не восстанавливать в правах РУСАДА. Это решение еще сильнее лишает маневра Международный олимпийский комитет в его попытках найти выход из крупнейшего в истории допингового кризиса.

На эмблему МОК в эти дни вместо девиза «Быстрее, выше, сильнее» хочется нанести знаменитую пунктуационную амфиболию — «Казнить нельзя помиловать». Всего через три недели олимпийским функционерам предстоит определиться со взрывоопасным вопросом о допуске сборной России на Игры в Пхенчхан, а варианты приговора рознятся от плохих до очень плохих. Пока кажется, что вывернуться из этого капкана без фатальных последствий руководству МОК просто невозможно. Конечно, еще не завершили работу комиссии Освальда и Шмида, а также не вынес окончательного вердикта Совет учредителей ВАДА, но всем понятно: проблема «Россия на Олимпиаде-2018» может быть решена только политиками и только на самом высоком уровне.

ПРАВО КАК АТАВИЗМ

Исходные данные самой трудной задачи в истории современного спорта таковы. На Западе убеждены в том, что Россия в период с 2012 по 2015 год занималась допинговыми махинациями на государственном уровне. На чем основана такая уверенность — отдельный вопрос, но переубедить наших оппонентов уже невозможно, взывать к логике, жалости, спортивному праву и прочим атавизмам — бессмысленно. Позиция нашей страны — если нарушения в сфере допинга у нас и были, то они носили частный характер. Извиняться нам не за что. И в любом случае мы уже сполна расплатились за все возможные перегибы, а большая часть нынешних претензий политически мотивирована и не имеет никакого отношения к борьбе за чистоту спорта. Идти на уступки наши руководители готовы, но рамках, которые позволят избежать унижения России.

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На Западе считают, что логичным итогом всех околороссийских допинговых скандалов должно стать чувствительное наказание. Причем — не отдельных спортсменов, а всей нашей сборной. И оно обязательно должно коснуться Олимпиады в Пхенчхане, поскольку вершиной всех нарушений, по мнению Запада, были предыдущие зимние Игры в Сочи. Такая вот компенсация. Или месть. При этом наших оппонентов не смущает использование спорных принципов коллективной ответственности и разумной вероятности. Весомость доводов по этим вопросам опять оставлю в стороне. Замечу только, что на фоне всех страшилок о России, которые озвучиваются в западных СМИ, легко поверить во все, что угодно.

БОЙКОТЫ 2.0

Еще несколько месяцев назад в МОК были уверены, что Россия согласится на выступление в Пхенчхане под нейтральным флагом. В этом убеждала легкость, с которой наша страна согласилась на подобный вариант во время чемпионата мира по легкой атлетике в августе 2017 года. Такое наказание на Играх-2018 устраивало Запад. Однако руководство нашей страны признало легкоатлетический опыт неудачным, и заявило о бойкоте Олимпиады при отъеме у российских спортсменов флага или гимна. Корректировку позиции России на Западе объясняют близкими выборами президента РФ, которые состоятся через месяц после Игр-2018. Связь не совсем очевидна, тем не менее, перетекание вопроса в сферу большой политики очень пугает МОК. Все еще помнят кошмарные бойкоты первой половины 1980-х. И очевидно, что одним бойкотом Пхенчхана и запретом на участие в Играх игроков КХЛ ответ России не отграничится.

Поскольку надежды на примирительный «нейтральный флаг» не осталось, глава МОК Томас Бах должен изобретать иной подход. Радикальные варианты — безоговорочная дисквалификация Олимпийского комитета России или допуск нашей сборной на Игры-2018 без ограничений — тоже отпадают. В последнем случае бойкот могут устроить уже западные страны, что приведет не только к политическим, но и к экономическим проблемам со спонсорами МОК. В случае же лишения признания ОКР, наша страна попытается втянуть в конфликт другие государства и международные федерации. Плюс не надо забывать, что такое жесткое решение рикошетом ударит по чемпионату мира по футболу-2018, а также по другим крупным соревнованиям на территории России. В итоге на грани развала окажется все олимпийское движение.

Возможность перебросить гнет решения на международные федерации, а также на Арбитражный суд, как это было перед Олимпиадой в Рио — тоже плохой выход для Баха, которого и так уже жестко критикуют за постоянный уход от ответственности. Кроме того, над руководителями некоторых из зимних федераций тоже сгущаются тучи, и они совсем не горят желанием в нынешней ситуации становиться крайними. Вариант с крупным штрафом для России и допуском нашей сборной в Пхенчхан после его выплаты тоже не кажется Западу достаточной мерой наказания, ведь с их точки зрения попраны идеалы спорта — вещи, которые не продаются.

БЕСКОНЕЧНАЯ САГА

Компромиссных вариантов тоже хватает. Например, предлагается разрешить выступать сборной России не под государственным флагом, а под знаменем ОКР. Таким образом как бы наказываются российские власти, но спасаются патриотические чувства наших спортсменов. Но с другой стороны это мера может показаться нашим оппонентам недостаточно суровой, как и отсрочка дисквалификации ОКР на период после Игр-2018.

Есть также идея запрета выступление в Пхенчхане всем российским участникам Олимпиады в Сочи, а не только тем, кто был заслушан и наказан в комиссии Освальда. Якобы таким образом будут отсечены от Игр-2018 все потенциальные участники сочинских нарушений. Для того, чтобы избежать обвинений в коллективной ответственности, олимпийцев с сочинским прошлым могут прогнать через комиссию Освальда или Арбитражный суд. Хотя времени для этого уже практически не осталось.

Может быть установлен фильтр или комплекс фильтров, через который всем россиянам предложат просачиваться в Пхенчхан в индивидуальном порядке. Речь может идти об определенном количестве допинг-тестов, сданных за рубежом, как было перед Рио-2016, или отсутствии допинговых проблем в прошлом, или поручительстве со стороны международных федерации — спектр тут может стать очень широким. Суть в том, что таким образом российская делегация на Играх-2018 должна быть сильно прорежена, хоть ей и позволят выступать под национальным флагом. Также может быть значительно сокращен список официальных лиц, тренеров и массажистов, которых Россия планирует привести в Корею. Там образом наказание окажется чувствительным для нашей страны, но не фатальным. Вопрос только в уровне чувствительности, на которую согласятся наши оппоненты, и в жертве, которую мы готовы принести ради того, чтобы остаться в олимпийской семье.