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08:58 (мск), источник: ТАСС

Колобков: Россия выполнила все критерии WADA, о чем было сообщено исполкому организации

СЕУЛ, 15 ноября. /ТАСС/. Россия выполнила все требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) по восстановлению антидопинговой системы, о чем было сообщено российскими представителями на исполкоме организации в Сеуле. Об этом журналистам рассказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Источник: Reuters

На исполкоме WADA Россию представляли Колобков и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

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«Впервые мы выступили на исполкоме WADA за последние три года, — сказал Колобков. — Мы пытались вместе с президентом ОКР донести позицию по РУСАДА и восстановлению агентства, говорили о том, что сделано за последнее время. Мы считаем, что выполнили все критерии. Дополнительно сообщили об отношении к той новой информации [СМИ], которую получило WADA».

«Мы обращались к каждому из них [членам исполкома]. Многие из них президенты федераций, с которыми мы проводили турниры. Слушали нас очень внимательно, но пока их реакция не очень понятна, поскольку дальнейшее обсуждение проходило без нас. Исполком дает рекомендацию совету учредителей на основе деятельности комиссии WADA по соответствию», — добавил министр спорта.

«Завтра будет публичный разговор, — продолжил Колобков. — Я очень надеюсь, что наши коллеги прислушаются к нашей аргументации и признают соответствие организации, которая выполняет все функции антидопингового органа на протяжении полугода под наблюдением [представителей WADA]. Мы будем бороться за наших спортсменов, за российский спорт».

На вопрос о влиянии полученной WADA копии данных из системы московской лаборатории на итоговое решение по РУСАДА Колобков ответил: «Это не должно повлиять. Я не думаю, что эта информация будет озвучена. Она до 2016 года не была закрыта, и непонятно, почему она была обнародована накануне».

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