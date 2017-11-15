Колобков: Россия выполнила все критерии WADA, о чем было сообщено исполкому организации

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На исполкоме WADA Россию представляли Колобков и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

«Впервые мы выступили на исполкоме WADA за последние три года, — сказал Колобков. — Мы пытались вместе с президентом ОКР донести позицию по РУСАДА и восстановлению агентства, говорили о том, что сделано за последнее время. Мы считаем, что выполнили все критерии. Дополнительно сообщили об отношении к той новой информации [СМИ], которую получило WADA».

«Мы обращались к каждому из них [членам исполкома]. Многие из них президенты федераций, с которыми мы проводили турниры. Слушали нас очень внимательно, но пока их реакция не очень понятна, поскольку дальнейшее обсуждение проходило без нас. Исполком дает рекомендацию совету учредителей на основе деятельности комиссии WADA по соответствию», — добавил министр спорта.

«Завтра будет публичный разговор, — продолжил Колобков. — Я очень надеюсь, что наши коллеги прислушаются к нашей аргументации и признают соответствие организации, которая выполняет все функции антидопингового органа на протяжении полугода под наблюдением [представителей WADA]. Мы будем бороться за наших спортсменов, за российский спорт».