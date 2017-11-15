Как России попасть на Олимпиаду-2018

Президент ВАДА, член исполкома МОК Крэйг РИДИ | Источник: AFP 2017
Дата и место: 15 ноября, Сеул (Корея).
Вопрос: обсуждение вопроса о признании соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу. Возможно, будут обнародованы сведения из базы данных предварительного тестирования российских спортсменов Московской антидопинговой лаборатории, оказавшейся в распоряжении ВАДА.
Возможные последствия: при негативном исходе — рекомендация совету учредителей ВАДА не восстанавливать в правах РУСАДА. При положительном решении — рекомендация совету учредителей восстановить в правах РУСАДА.
Президент ВАДА Крэйг РИДИ (слева) и гендиректор агентства Оливер НИГГЛИ | Источник: AFP 2017
Дата и место: 16 ноября, Сеул (Корея).
Вопрос: признание соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Возможные последствия: в случае признания — возвращение РУСАДА всех прав по тестированию российских спортсменов и иностранных участников соревнований на территории России. При отрицательном решении — тестирование российских спортсменов продолжит Британское антидопинговое агентство.
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ МОК ПОД РУКОВОДСТВОМ ДЕННИСА ОСВАЛЬДА
Глава дисциплинарной комиссии МОК Деннис ОСВАЛЬД | Источник: AFP 2017
Дата и место: 22 — 23 ноября (решения будут озвучены до конца ноября), Лозанна (Швейцария).
Вопрос: дела российских олимпийцев, подозреваемых в манипуляциях с допинг-пробами и входящих в список возможных участников допинговой программы на Олимпиаде-2014.
Возможные последствия: в случае признания вины — аннулирование результатов на Олимпиаде-2014, в том числе лишение медалей, а также пожизненный запрет на участие в соревнованиях под эгидой МОК. В случае оправдания — исключение из списка подозреваемых (без оглашения имени спортсмена).
ОТЧЕТ КОМИССИИ МОК ПОД РУКОВОДСТВОМ САМУЭЛЯ ШМИДА
Глава комиссии МОК Самуэль ШМИД | Источник: AFP 2017
Дата и место: до 5 декабря (предположительно), Лозанна (Швейцария).
Вопрос: изучение вопроса об обвинениях России в создании государственной программы поддержки допинговых нарушений.
Возможные последствия: в случае подтверждения обвинений — рекомендация исполкому МОК о временном лишении признания Олимпийского комитета России (ОКР). В случае опровержения обвинений — отказ от претензий к России.
Президент МОК Томас БАХ | Источник: AFP 2017
Дата и место: 5 — 7 декабря, Лозанна (Швейцария).
Вопрос: утверждение вердиктов комиссий Освальда и Шмида. Вопрос о наказании России в случае подтверждения обвинений, в частности — о допуске российской команды на Игры в Пхенчхан под национальным флагом.
Возможные последствия: в худшем случае — временное лишение признания ОКР с недопуском нашей сборной на Игры в Пхенчхан (отдельным спортсменам может быть разрешено выступление под нейтральным флагом). В лучшем случае — допуск сборной России в Пхенчхан без ограничений и в полном составе (кроме спортсменов, отстраненных от Игр комиссией Освальда). Также возможны промежуточные варианты — решение вопроса о допуске может быть передано на уровень международных федераций; сборная России может быть допущена под флагом ОКР или наказана иным способом.
СПОРТИВНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
Здание Спортивного арбитражного суда | Источник: Reuters
Дата и место: декабрь 2017 — январь 2018, Лозанна (Швейцария).
Вопрос: заседания по искам российских олимпийцев, наказанных комиссией Освальда; по иску ОКР (в случае негативного решения о допуске сборной России в Пхенчхан) или по иску отдельных национальных федераций или спортсменов к международным федерациям (в случае негативного решения вопроса о допуске на уровне международных федераций).
Возможные последствия: отмена или подтверждение решения МОК или международных федераций.