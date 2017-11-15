Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон»
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Наоми Кэмпбелл в календаре Pirelli сейчас и 30 лет назад (фото)
Умерла актриса Вера Вельяминова
Путину показали российский «умный» дом
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Сборные Англии и Бразилии не выявили победителя на «Уэмбли»
Датчане разгромили ирландцев в стыковом матче и пробились на ЧМ
Яна Рудковская в ярком образе пришла на встречу в Шанхае (фото)
Светлана Ходченкова в платье с рюшами вышла в свет
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
7 неловких вопросов сексологу
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
19«Химки» обыграли «Басконию» в Евролиге
8Сборная России победила чехов на Кубке Карьяла
02:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Как России попасть на Олимпиаду-2018

5 — 7 декабря мы окончательно узнаем ответ на вопрос, поедут ли российские спортсмены на Игры в Пхенчхан, а если поедут — то под каким флагом. «СЭ» рассказывает, когда и где будут приниматься решения, которые, по сути, определят судьбу нашего спорта.

Источник: Спорт-Экспресс

ИСПОЛКОМ ВАДА

Президент ВАДА, член исполкома МОК Крэйг РИДИ | Источник: AFP 2017

Дата и место: 15 ноября, Сеул (Корея).

Вопрос: обсуждение вопроса о признании соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу. Возможно, будут обнародованы сведения из базы данных предварительного тестирования российских спортсменов Московской антидопинговой лаборатории, оказавшейся в распоряжении ВАДА.

Возможные последствия: при негативном исходе — рекомендация совету учредителей ВАДА не восстанавливать в правах РУСАДА. При положительном решении — рекомендация совету учредителей восстановить в правах РУСАДА.

СОВЕТ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ВАДА

Президент ВАДА Крэйг РИДИ (слева) и гендиректор агентства Оливер НИГГЛИ | Источник: AFP 2017

Дата и место: 16 ноября, Сеул (Корея).

Вопрос: признание соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Возможные последствия: в случае признания — возвращение РУСАДА всех прав по тестированию российских спортсменов и иностранных участников соревнований на территории России. При отрицательном решении — тестирование российских спортсменов продолжит Британское антидопинговое агентство.

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ МОК ПОД РУКОВОДСТВОМ ДЕННИСА ОСВАЛЬДА

Глава дисциплинарной комиссии МОК Деннис ОСВАЛЬД | Источник: AFP 2017

Дата и место: 22 — 23 ноября (решения будут озвучены до конца ноября), Лозанна (Швейцария).

Вопрос: дела российских олимпийцев, подозреваемых в манипуляциях с допинг-пробами и входящих в список возможных участников допинговой программы на Олимпиаде-2014.

Возможные последствия: в случае признания вины — аннулирование результатов на Олимпиаде-2014, в том числе лишение медалей, а также пожизненный запрет на участие в соревнованиях под эгидой МОК. В случае оправдания — исключение из списка подозреваемых (без оглашения имени спортсмена).

ОТЧЕТ КОМИССИИ МОК ПОД РУКОВОДСТВОМ САМУЭЛЯ ШМИДА

Глава комиссии МОК Самуэль ШМИД | Источник: AFP 2017

Дата и место: до 5 декабря (предположительно), Лозанна (Швейцария).

Вопрос: изучение вопроса об обвинениях России в создании государственной программы поддержки допинговых нарушений.

Возможные последствия: в случае подтверждения обвинений — рекомендация исполкому МОК о временном лишении признания Олимпийского комитета России (ОКР). В случае опровержения обвинений — отказ от претензий к России.

ИСПОЛКОМ МОК

Президент МОК Томас БАХ | Источник: AFP 2017

Дата и место: 5 — 7 декабря, Лозанна (Швейцария).

Вопрос: утверждение вердиктов комиссий Освальда и Шмида. Вопрос о наказании России в случае подтверждения обвинений, в частности — о допуске российской команды на Игры в Пхенчхан под национальным флагом.

Возможные последствия: в худшем случае — временное лишение признания ОКР с недопуском нашей сборной на Игры в Пхенчхан (отдельным спортсменам может быть разрешено выступление под нейтральным флагом). В лучшем случае — допуск сборной России в Пхенчхан без ограничений и в полном составе (кроме спортсменов, отстраненных от Игр комиссией Освальда). Также возможны промежуточные варианты — решение вопроса о допуске может быть передано на уровень международных федераций; сборная России может быть допущена под флагом ОКР или наказана иным способом.

СПОРТИВНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД

Здание Спортивного арбитражного суда | Источник: Reuters

Дата и место: декабрь 2017 — январь 2018, Лозанна (Швейцария).

Вопрос: заседания по искам российских олимпийцев, наказанных комиссией Освальда; по иску ОКР (в случае негативного решения о допуске сборной России в Пхенчхан) или по иску отдельных национальных федераций или спортсменов к международным федерациям (в случае негативного решения вопроса о допуске на уровне международных федераций).

Возможные последствия: отмена или подтверждение решения МОК или международных федераций.

Фаната забили до смерти. Страшные кадры
Ибрагимович нам не нужен, есть Смолов
Сборные Англии и Бразилии не выявили победителя на «Уэмбли»
Датчане разгромили ирландцев в стыковом матче и пробились на ЧМ
Адвокат установил рекорд в последней игре в сборной Нидерландов
Сборная Германии в концовке ушла от поражения в матче с Францией
Гол футболиста «Амкара» принес Нигерии победу над Аргентиной
Спорт-Экспресс
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
На месте Ховринской больницы построят около 200 000 «квадратов» жилья
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь