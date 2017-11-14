Мутко предположил, что New York Times уже располагает решением по вопросу РУСАДА
МОСКВА, 14 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/.
МОСКВА, 14 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/.
Ранее в New York Times появилась публикация, в которой комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по надзору за соответствием кодексу рекомендовал совету учредителей организации не восстанавливать членство РУСАДА. В статье указывается, что в случае, если совет учредителей последует этим рекомендациям, то российские паралимпийцы не смогут поехать на Игры-2018, так как ранее Международный паралимпийский комитет заявлял, что не допустит российских спортсменов к Играм в случае сохранения отстранения РУСАДА.
«Вся дорожная карта Россией выполнена. Я сам подписывал документ, первым был пункт о признании, а в скобках — об оценке доклада Макларена. Оценку с пояснением по каждому пункту мы дали, ее дал и МОК, а дальше оценку докладу дала и сама жизнь — 95 спортсменов были оправданы, — заявил Мутко. — Но я думаю, что решение у New York Times уже на столе».
«Мы продолжаем сотрудничать с WADA на добросовестной основе, но если стране ставится невыполнимое требование, то значит есть цель не восстанавливать организацию», — сказал Мутко.
WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее агентства согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА. Одним из пунктов дорожной карты было признание российской стороной выводов из доклада Ричарда Макларена, в котором сообщается о существовавшей в России на Олимпиаде 2014 года в Сочи государственной системе поддержки допинга. При этом российская сторона признала факт отдельных нарушений антидопинговых правил, но опровергла любую возможность существование государственной допинговой системы. Вопрос восстановления членства РУСАДА в международной организации будет рассмотрен на заседании совета учредителей WADA в Сеуле 16 ноября.