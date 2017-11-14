Мутко предположил, что New York Times уже располагает решением по вопросу РУСАДА

Источник: РИА "Новости"

Ранее в New York Times появилась публикация, в которой комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по надзору за соответствием кодексу рекомендовал совету учредителей организации не восстанавливать членство РУСАДА. В статье указывается, что в случае, если совет учредителей последует этим рекомендациям, то российские паралимпийцы не смогут поехать на Игры-2018, так как ранее Международный паралимпийский комитет заявлял, что не допустит российских спортсменов к Играм в случае сохранения отстранения РУСАДА.

«Вся дорожная карта Россией выполнена. Я сам подписывал документ, первым был пункт о признании, а в скобках — об оценке доклада Макларена. Оценку с пояснением по каждому пункту мы дали, ее дал и МОК, а дальше оценку докладу дала и сама жизнь — 95 спортсменов были оправданы, — заявил Мутко. — Но я думаю, что решение у New York Times уже на столе».

«Мы продолжаем сотрудничать с WADA на добросовестной основе, но если стране ставится невыполнимое требование, то значит есть цель не восстанавливать организацию», — сказал Мутко.

Вице-премьер напомнил о требовании комиссий о доступе к пробам, которые находятся в распоряжении Следственного комитета России. «Это вещественные доказательства, вопрос будет решен, когда будет закончено следствие. Почему мы должны нарушать закон, кто вообще может вмешаться в следствие? Никто, в любой стране мира», — подчеркнул он.