Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
7 неловких вопросов сексологу
Премьер Британии: «У меня очень простое сообщение для России»
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Яна Рудковская в ярком образе пришла на встречу в Шанхае (фото)
В ЛНР готовы по требованиею Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Первый гол Шипачёва после возвращения в СКА стал победным
Пустой трон Мадрида: Роналду уйдет из «Реала» следующим летом?
Яна Рудковская в ярком образе пришла на встречу в Шанхае (фото)
Светлана Ходченкова в платье с рюшами вышла в свет
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
17Новые «Лужники», сэйвы Акинфеева и гол Агуэро
16Карасев после дерби увидел победу баскетболистов ЦСКА
20:29 (мск), источник: ТАСС

Мутко: Вопрос о восстановлении РУСАДА не может повлиять на участие россиян в Играх-2018

МОСКВА, 14 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Решение, которое будет принято в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), не может повлиять на вопрос об участии российских спортсменов в Играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Источник: AP 2017

Ранее в New York Times появилась публикация, в которой комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по надзору за соответствием кодексу рекомендует совету учредителей организации не восстанавливать членство РУСАДА. В статье указывается, что в случае, если совет учредителей последует этим рекомендациям, то российские паралимпийцы не смогут поехать на Игры-2018, так как ранее Международный паралимпийский комитет заявлял, что не допустит российских спортсменов к Играм в случае сохранения отстранения РУСАДА.

«Все это звенья одной цепи, New York Times, видимо, является пресс-службой комиссий МОК и WADA. Если бы они опубликовали полностью доклады WADA о работе в России, то мы могли бы увидеть в них, что 80% всего объема о колоссальной работе, проделанной Россией, выполнившей все критерии дорожной карты. За исключением двух, придуманных позднее в качестве рекомендаций независимых комиссий, — подчеркнул Мутко. — А решение о восстановлении РУСАДА не может повлиять на участие наших спортсменов в Играх».

«Все этот никак не связано с участием в Играх наших сборных, это прерогатива МОК, а не WADA. РУСАДА работает, ее статус частично восстановлен, оно занимается планированием и забором проб, а контролирует ее антидопинговая британская организация. Мы возим пробы в западные лаборатории, а для них это, безусловно, хороший бизнес, хорошая прибавка. Об этом не надо забывать», — отметил Мутко.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее агентства согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА. Одним из пунктов дорожной карты было признание российской стороной выводов из доклада Ричарда Макларена, в котором сообщается о существовавшей в России на Олимпиаде 2014 года в Сочи государственной системе поддержки допинга. При этом российская сторона признала факт отдельных нарушений антидопинговых правил, но опровергла любую возможность существование государственной допинговой системы. Вопрос восстановления членства РУСАДА в международной организации будет рассмотрен на заседании совета учредителей WADA в Сеуле 16 ноября.

 Буффон: мне не жаль себя, мне жаль весь итальянский футбол
Тренер норвежских биатлонистов: я не верю, что Шипулин принимал допинг
Андрей Аршавин назвал фаворита чемпионата мира по футболу
Глава Ла Лиги сообщил, что Месси продлил контракт с «Барселоной»
Первый гол Шипачёва после возвращения в СКА стал победным
Пустой трон Мадрида: Роналду уйдет из «Реала» следующим летом?
Определена дата решения по будущему тренера сборной Италии
Мутко «на чистом английском» предлагал Ибрагимовичу играть за РФ
Стало известно, кто рассудит «Краснодар» и «Спартак» в 17-м туре
Новости
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Рублевка ежегодно теряет треть покупателей недвижимости
В России строится почти 2 млн квадратных метров торговых центров
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь