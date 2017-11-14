Мутко: Вопрос о восстановлении РУСАДА не может повлиять на участие россиян в Играх-2018

Источник: AP 2017

Ранее в New York Times появилась публикация, в которой комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по надзору за соответствием кодексу рекомендует совету учредителей организации не восстанавливать членство РУСАДА. В статье указывается, что в случае, если совет учредителей последует этим рекомендациям, то российские паралимпийцы не смогут поехать на Игры-2018, так как ранее Международный паралимпийский комитет заявлял, что не допустит российских спортсменов к Играм в случае сохранения отстранения РУСАДА.

«Все это звенья одной цепи, New York Times, видимо, является пресс-службой комиссий МОК и WADA. Если бы они опубликовали полностью доклады WADA о работе в России, то мы могли бы увидеть в них, что 80% всего объема о колоссальной работе, проделанной Россией, выполнившей все критерии дорожной карты. За исключением двух, придуманных позднее в качестве рекомендаций независимых комиссий, — подчеркнул Мутко. — А решение о восстановлении РУСАДА не может повлиять на участие наших спортсменов в Играх».

«Все этот никак не связано с участием в Играх наших сборных, это прерогатива МОК, а не WADA. РУСАДА работает, ее статус частично восстановлен, оно занимается планированием и забором проб, а контролирует ее антидопинговая британская организация. Мы возим пробы в западные лаборатории, а для них это, безусловно, хороший бизнес, хорошая прибавка. Об этом не надо забывать», — отметил Мутко.