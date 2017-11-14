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19:22 (мск), источник: Sports.kz

Олимпийская сборная Казахстана будет сформирована в январе

Остановить военные действия и сохранять мир, хотя бы на время предстоящей Олимпиады, призвали все страны в принятой резолюции Генассамблеи ООН.

Зимние олимпийские и паралимпийские игры пройдут в следующем году с 9 февраля по 18 марта в южнокорейском Пхенчхане. У спортсменов Казахстана пока 13 лицензий — 10 в биатлоне и 3 в фигурном катании. До начала игр за право участия в Олимпиаде поборются еще 62 отечественных атлета в 9 дисциплинах.

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Всего же за историю независимого Казахстана нашей сборной было завоевано 7 медалей зимних игр. Три серебряных, столько же бронзовых и одна золотая, которую принес легендарный лыжник Владимир Смирнов на играх 1994 года в Лиллехаммере. Делая прогноз, министр культуры и спорта сегодня был настроен оптимистично и высказал уверенность в том, что копилка пополнится новыми наградами..

Арыстанбек Мухамедиулы, министр культуры и спорта РК:
— В целях обеспечения контроля за функциональной и морально-волевой подготовленностью сборных команд страны создана комплексная научная группа. Формирование олимпийской сборной страны будет продолжаться до января следующего года с учетом уровня физической готовности атлетов, психологической устойчивости, по результатам заключительного отборочного этапа и антидопингового контроля.

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