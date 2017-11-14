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17:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ганус: Если РУСАДА не восстановят, будем продолжать прежнюю линию

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус рассказал «СЭ» о ближайшем заседании Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Источник: Спорт-Экспресс

От того, что произойдет в Сеуле 16 ноября, во многом зависит решение вопроса об участии сборной России в Олимпиаде-2018. Павел Колобков: «Информаторы ВАДА — Соболевский и Мигачев. Но это не новая информация».

— Как вы относитесь к словам вашего коллеги из ВАДА Оливье Ниггли, который заявил, что без выполнения двух условий — признания доклада Ричарда Макларена и вскрытия проб, опечатанных Следственных комитетом РФ, — РУСАДА не получит аккредитации?

— Выполнение этих условий не находится в компетенции национальной антидопинговой организации, то есть РУСАДА. Мы со своей стороны сделали все, что могли. Но есть вещи, которые выходят за рамки наших полномочий.

— Судя по комментариям представителей российской стороны складывается впечатление, что мы уже заранее готовы к худшему сценарию?

— Я не пророк и не колдун, чтобы сейчас заниматься гаданиями. Главное, все зависящее от РУСАДА мы сделали. Мы отвечаем всем требованиям к независимости и транспарентности. Мы абсолютно самостоятельная организация, которая выстраивает системную работу в соответствие с требованиями ВАДА. И эту линию мы намерены продолжать.

— У вас уже есть понимание, что будет с РУСАДА, если статус соответствия не вернут?

— Будем дальше работать. У нас есть программа, мы будем заниматься организацией и планированием тестирования, образовательными программами. Нужно продолжать системно развиваться, вот и все.

НУЖНО РАБОТАТЬ НАД ИЗМЕНЕНИЕМ НАШЕГО ИМИДЖА.

— В таком случае, что будет с двумя иностранными экспертами, которые сейчас работают в РУСАДА?

— Эксперты выполняют полезную миссию. Они помогают нам максимально эффективно достичь соответствия. И я считаю, делают это в крайне конструктивном ключе. Я бы хотел, чтобы они оставались с нами, по крайней мере, до тех пор, пока РУСАДА не получит соответствия.

— Я правильно понимаю, что даже если итоги заседания ВАДА будут неутешительными, вы не настроены хлопать дверью, ругаться и вставать в позицию обиженного?

— Конечно нет, а зачем? Так получилось, что изначально в «дорожную карту» были включены два этих пункта — про доклад Макларена и вскрытие проб. Второй, например, вообще не входит в полномочия любой спортивной организации. Это вопрос исключительно к процессуальным органам. Но это не значит, что нам не надо теперь развиваться самим и стремиться к сотрудничеству с другими организациями.

— Вы недавно вернулись с заседания Ассоциации национальных антидопинговых агентств (iNADO). Эта организация не раз высказывалась резко против России и призывала не допускать нашу страну до Олимпийских игр в Пхенчхане…

— Давайте, для начала попытаемся понять, почему к нам так относятся. В мире есть всего полторы тысячи человек, которые занимаются антидопинговой деятельностью. Это очень узкий круг, почти семья. Неудивительно, что провал в антидопинговой деятельности, который случился в России, был воспринят в этом обществе крайне негативно, как что-то личное. Сейчас я могу констатировать, что позиция iNADO даже не смягчилась, а изменилась. У нас выстраиваются нормальные, рабочие отношения.

— Как вы относитесь к тому, что Британское антидопинговое агентство (UKAD) — наш партнер, получающий от России большие деньги — призывает не допускать нашу страну до Олимпийских игр?

— Мне сложно сказать, чем руководствовалось то или иное национальное агентство в своих комментариях. Нет никакого смысла сейчас возвращаться в прошлое. Нужно терпеливо, без эмоций и политики работать над изменением нашего имиджа в мире. Ситуация меняется, и, например, от заседания iNADO у меня осталось положительное впечатление.

К КОНЦУ ГОДА РУСАДА ВОЗЬМЕТ 6 ТЫСЯЧ ПРОБ.

— Каковы итоги аудита РУСАДА, который завершился месяц назад?

— Нам дали список из шести корректирующих действий. Это были довольно серьезные вопросы, но все необходимые действия мы уже предприняли. То есть технически требования ВАДА мы выполнили.

— Объясните, как чисто технически сейчас организовано допинг-тестирование? Российские офицеры уже берут пробы самостоятельно, или только в паре с представителями UKAD, которое нас курирует?

— Наши специалисты самостоятельно берут пробы. Сейчас в РУСАДА 40 инспекторов допинг-контроля, до конца года мы наберем еще 30. К 1 апреля планируем довести численность инспекторов до ста человек. Это сделает РУСАДА одной из крупнейших тестирующих организаций в мире.

— В чем тогда заключается роль UKAD?

— Они продолжают сопровождать нашу деятельность и оказывают техническую поддержку по всем направлениям. Плюс, осуществляют функцию контроля. Кстати, UKAD не единственный наш зарубежный партнер. Мы сотрудничаем по отбору проб с испанцами, заключаем договор с канадцами, с белорусами. Мы открыты для партнерских отношений со всеми заинтересованными организациями.

— Где вы берете новых допинг-офицеров в таком количестве?

— По всей стране. Тут же еще важна логистика, чтобы проезд офицера до места взятия пробы не стоил дороже, чем сам анализ.

— Вы сумеете выполнить до конца года установленный ВАДА план по объему взятых проб?

— Однозначно. По плану мы должны взять 6 тысяч проб, и сейчас идем четко по графику.

— В так называемых «закрытых» городах вы тоже проводите тестирование? Это же было одним из требований ВАДА…

— Конечно. Там живут не так много спортсменов, но пробы у них мы уже берем.

— В будущем объем тестирования будет увеличиваться? Все-таки в лучшие времена РУСАДА брало в год и до 20 тысяч проб…

— Мы планируем расширяться. Могу сказать, что сейчас, в том числе и с помощью экспертов, нам удалось наладить полноценное функционирование агентства. И это при том, что персонал обновился на 90 процентов. Работа уже выстроена, и ее объемы мы будем увеличивать.

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