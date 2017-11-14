«Россия — как “брекзит”, только с анаболиками». Как в мире сходят с ума

Источник: Reuters

Прошедшая неделя выдалась весьма насыщенной в плане различных расследований на предмет применения допинга в России. 10 ноября на сайте Всемирного антидопингового агентства появилась информация, что представителям организации был передан электронный файл, содержащий базу данных по допинг-тестам российских спортсменов в московской лаборатории с января 2012 по август 2015 года. Предполагалось, что этот файл заставит власти России признать правоту доклада Ричарда Макларена.

Ещё через два дня немецкий журналист Хайо Зеппельт, известный разоблачительными фильмами о допинговой системе в России, в эфире телеканала ARD заявил, что на предстоящем 16 ноября заседании учредителей ВАДА Российскоей антидопинговое агентство не будет восстановлено в правах. По мнению Зеппельта, это неминуемо приведёт к отстранению россиян от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее. Разбираемся, какую реакцию в зарубежной прессе вызвало заявление Зеппельта и обновлённая информация от ВАДА.

Северная Европа молчит, немцы нагнетают

Норвежская и шведская пресса обычно довольно оперативно реагирует на любую новую информацию, связанную с допингом в России. Давние конкуренты россиян по зимним видам спорта на этот раз остались в стороне от заявлений Зеппельта. По крайней мере пока. В случае со шведскими СМИ это вполне ожидаемо, так как всю новостную ленту и аналитику занимает грандиозный успех национальной футбольной сборной, которая накануне пробилась на чемпионат мира в России, сенсационно оставив за бортом Италию.

Пока наши северные друзья отмалчиваются, немецкие коллеги с большим удовольствием перепечатывают инсайд от Зеппельта. Так, корреспондент Handelsblatt Андре Баллин пишет, что тучи на Москвой сгущаются с невероятной силой, несмотря на то что руководство российского спорта продолжает отвергать все обвинения. Баллин приводит слова Виталия Мутко, который резко критикует Зеппельта, намекая на его сотрудничество с ВАДА.

Британцы смеются над оправданиями России и требуют решения от МОК

Новая информация от ВАДА и Хайо Зеппельта дала повод британским СМИ в очередной раз продемонстрировать своё остроумие в отношении российского спорта. Журналист Inside the Games Ник Батлер сравнивает затянувшееся решение по допингу в России с «брекзитом» (Britain Exit — «Британия выходит») — названием кампании сторонников выхода Великобритании из Евросоюза.

«Да, это всё напоминает «брекзит», только с анаболиками. Это коктейль стероидов с виски и вермутом. На прошлой неделе мы получили ряд новых доказательств о применении допинга в России. Следственный комитет русских в свою очередь провёл собственное расследование, которое всю вину перекинуло на Григория Родченкова, отказавшись таким образом признавать правомерность обвинений. Вот так сюрприз! В дело вмешался и президент Владимир Путин, который считает, что всё это как-то связано с предстоящими президентскими выборами в России.

Я обратился к своим источникам в ВАДА, но мне сказали проявить терпение. Я очень надеюсь, что в конце этой недели появится больше информации. Есть некоторое опасение, что МОК выберет более прагматичное решение, поступившись идеологией спорта. Для русских отличным компромиссом было бы выступление под нейтральным флагом нескольких спортсменов, однако Путин уже заявил, что Россия на это не пойдёт. Моё мнение остаётся прежним — Олимпиада переживёт отсутствие России.

При этом Батлер отмечает, что МОК может попросту испугаться открытого конфликта с Россией и её лидером на политической арене. Журналист приводит в пример президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, который находится в хороших отношениях с Путиным и вряд ли захочет терять хоккеистов не только из НХЛ, но и из КХЛ. Это было бы крахом хоккейного турнира на Олимпиаде, который привлекает едва ли не наибольшее внимание среди всех зимних видов спорта.

Альтернативное мнение из Великобритании

Энди Браун из Sports Integrity Initiative смотрит на ситуацию под другим углом и делает акцент на том, что российские спортсмены не должны страдать от бездарных действий государственных структур. Браун сетует на то, что правила позволяют наказывать исключительно атлетов, предоставляя возможность высшим чинам сыграть в свои политические игры и избегать ответственности в конечном счёте.

«Доклад Ричарда Макларена включает в себя данные по Олимпиаде в Сочи. Да, некоторые из тех, кто выступал четыре года назад, приедут и в Корею. Но большинство российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде будут чистыми, ведь они уже много раз проверялись на различных независимых тестах. Так, может, стоит разобраться с теми случаями в Сочи, а остальным дать спокойно приехать в Корею? Конечно, это непростое решение, оно в любом случае вызовет массу споров».

Интересно, что все зарубежные журналисты, перепечатывая заявление Зеппельта, почему-то даже не удосужились проверить некоторые фактические неточности. Оливер Кэрролл пишет, что невозвращение аккредитации РУСАДА ведёт к запрету на участие России в Олимпийских игр. На самом деле прямой связи тут нет, но это ведь мелочи, правда?

«России нет места на Олимпиаде»

Крупнейшее японское издание Japan Today опубликовало мнение журналиста Тима Далберга, безапелляционно заявляющего, что сборной России не должно быть позволено выступить в Южной Корее. Далберг делает акцент не столько на заявлении Зеппельта и ВАДА, сколько на общей нелепой, по его мнению, ситуации. Осталось менее 100 дней до начала Олимпиады, однако принятие решение затягивается. Журналист уверен, что Россия должная была быть полностью дисквалифицирована ещё в Рио, а сейчас это вообще не подлежит обсуждению.



«Вы никогда не узнаете наверняка, будут ли русские выступать чистыми на Олимпиаде в Корее, если вообще туда поедут. Хотя нет никаких сомнений, что они воспользуются всеми возможными методами, чтобы показать высокий результат. С любой другой страной всё было бы просто, но Томас Бах, кажется, не настроен конфликтовать с Россией. Ситуация просто абсурдная».