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13:08 (мск), источник: ИА REGNUM

Южная Корея пригласила КНДР участвовать в Олимпиаде

Сеул призывает Пхеньян подтвердить участие северокорейской сборной в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Соответствующее заявление опубликовано 14 ноября Министерством объединения Южной Кореи.

Источник: AP 2017

В документе говорится, что четкий ответ КНДР позволит обеим странам «обсудить вопросы проведения мирных Олимпийский игр». Авторы обращения, ссылаясь на резолюцию ООН об олимпийском перемирии, выразили надежду, что благодаря Играм в Северо-Восточной Азии установится атмосфера мира.

В министерстве отметили, что участие олимпийцев КНДР в таких соревнованиях всегда приветствуется.

Напомним, что в зимних Олимпиадах сборная Северной Кореи участвует нерегулярно. Так, с 1964 года команда КНДР выступала на восьми Играх из 14, пропустив и соревнования в Сочи в 2014 году. В зимних видах спорта за этот период сборная завоевала четыре медали, тогда как в летних Олимпиадах с 1972 года — 54 награды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую «соблюдать перемирие» в период проведения зимней Олимпиады. В документе говорится об «условиях мирных соревнований» для всех участников, которые должны действовать за неделю до открытия Игр и еще неделю после них.

XXIII Зимние Олимпийские игры откроются в южнокорейском Пхенчхане 9 февраля 2018 года. 18 марта будут закрыты Паралимпийские игры.

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