Сеул как точка невозврата: WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА

Источник: РИА "Новости"

В повестку заседания совета учредителей WADA (начнется в ночь со среды на четверг по московскому времени) входит вопрос восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Днем ранее пройдет заседание исполкома, которое будет закрытым.

WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановив работу московской антидопинговой лаборатории, и на основании доклада своей независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. Позднее была согласована дорожная карта по восстановлению статуса РУСАДА.

Снова Зеппельт

Немецкий журналист Хайо Зеппельт 12 ноября сообщил, что WADA на заседании в Сеуле не восстановит РУСАДА в правах, и это решение может привести к отстранению сборной России от участия в зимней Олимпиаде 2018 года.

«WADA признает РУСАДА не соответствующим кодексу организации, так как Россия не выполнила предъявленные ей требования — признание вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечение доступа к закрытым образцам проб. Это решение может привести к отстранению россиян от участия в зимних Олимпийских играх, теперь решение за МОК», — заявил Зеппельт.

Решение по допуску сборной России к участию в Играх-2018 будет принято по итогам работы двух комиссий организации на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК), заседание которого пройдет в Лозанне с 5 по 7 декабря.

В 2016 году были опубликованы две части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. МОК после доклада Макларена создал две комиссии. Первая во главе с членом МОК Денисом Освальдом занимается перепроверкой проб россиян с Олимпийских игр в Сочи. Вторая во главе с экс-президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом проверяет информацию о якобы существовавшем государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Российские власти ранее неоднократно заявляли, что в стране нет господдержки применения допинга в спорте.

Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда уже признала российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову виновными в нарушении антидопинговых правил. Спортсмены дисквалифицированы на последующие Олимпийские игры, их результаты, показанные на ОИ-2014 в Сочи, аннулированы. Российские спортсмены оспорят данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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Доклад Макларена как главная проблема

За день до заявления Зеппельта, 11 ноября, схожие настроения озвучил генеральный директор WADA Оливье Ниггли. «Мы сказали россиянам, что им необходимо признать результаты доклада Макларена. Честно говоря, я не понимаю, почему вместо того, чтобы принять то, что произошло, сказать об этом, совершать перемены и двигаться вперед — а они проделали много хорошей работы — они имеют проблемы с последней частью. Мы не будем считать, что РУСАДА выполнило условия, пока на дорожной карте все еще есть невыполненные пункты. Мы не отклоняемся от согласованной дорожной карты», — сказал Ниггли.

Главным камнем преткновения в вопросе восстановления РУСАДА является пункт дорожной карты, согласно которому российская сторона должна публично признать результаты расследования Макларена. Президент РФ Владимир Путин 9 ноября в очередной раз подчеркнул, что в России никогда не было и нет государственной системы допинга, «в чем нас пытаются упрекнуть или даже обвинить».

Также РУСАДА, по утверждению Зеппельта, не выполнило еще один пункт дорожной карты, не предоставив WADA доступ к пробам, хранящимся в опечатанной из-за следственных действий СК московской лаборатории. При этом 10 ноября стало известно, что WADA получило через информатора базы данных московской лаборатории с допинг-тестами в период с января 2012 года по август 2015 год.

«Эти новые сведения служат для того, чтобы усилить наше требование к российским властям о публичном признании (результатов расследования Ричарда Макларена); после чего мы все можем двигаться вперед в восстановлении общественного доверия и уверенности в (чистоте) российского спорта», — заявил 10 ноября глава WADA Крэйг Риди.

Министр спорта РФ Павел Колобков сказал, что российской стороне будет очень сложно договориться с WADA о восстановлении статуса РУСАДА, так как одним из условий является безоговорочное признание доклада комиссии Макларена, но с этим «невозможно согласиться».

Кто принимает решение?

Представлять Россию на заседаниях руководящих органов WADA в Сеуле будут глава Олимпийского комитета России Александр Жуков и министр спорта РФ Павел Колобков. Помимо «российского вопроса», на заседании совета учредителей WADA будет утвержден бюджет организации на 2018 год, с докладами выступят председатели комитета спортсменов, комитета образования, медицинского комитета.

Исполком WADA, включающий в себя 12 членов, возглавляют руководитель WADA Крэйг Риди и министр культуры Норвегии Линда Хеллеланд. Орган состоит из пяти представителей олимпийского движения (глава НОК Чехии Иржи Кейвал, генеральный секретарь FIBA Патрик Бауманн, вице-президент МОК Угур Эрденер, член комиссии спортсменов МОК Тони Эстанге, президент Ассоциации международных федераций летних олимпийских видов спорта Франческо Риччи Битти) и пяти представителей правительств различных стран.