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01:56 (мск), источник: ТАСС

Глава оргкомитета: Южнокорейская сторона ждет участия России в Олимпиаде в Пхёнчхане

ООН, 14 ноября. /ТАСС/. Глава оргкомитета зимних Олимпийских Игр 2018 года Ли Хи Бом высказался за участие сборной России в состязаниях, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане в феврале. Выступая на пресс- конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, он отметил серьезную подготовку российских спортсменов к предстоящей Олимпиаде.

Источник: AP 2017

«На данный момент рано говорить, что Россия не будет участвовать в Играх. Мы в оргкомитете [Игр] искренне желаем, чтобы все страны участвовали, особенно Россия», — сказал Ли Хи Бом, комментируя возможное отстранение атлетов из РФ по итогам расследования комиссий Международного олимпийского комитета (МОК).

По его словам, он недавно встречался с делегацией Олимпийского комитета России и обсуждал с ней предстоящую Олимпиаду. «Мы знаем, что они очень серьезно готовятся к Играм и очень хотят участвовать. Я жду, что они примут участие», — подчеркнул Ли Хи Бом.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Первая, под руководством Дениса Освальда, занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, а специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. По итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

В начале ноября президент МОК Томас Бах осудил публичные призывы применить санкции к российским спортсменам до завершения расследования двух комиссий МОК. По его словам, олимпийское движение «осуждает и считает неприемлемым досрочно требовать наказания».

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