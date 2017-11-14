Глава оргкомитета: Южнокорейская сторона ждет участия России в Олимпиаде в Пхёнчхане

Источник: AP 2017

«На данный момент рано говорить, что Россия не будет участвовать в Играх. Мы в оргкомитете [Игр] искренне желаем, чтобы все страны участвовали, особенно Россия», — сказал Ли Хи Бом, комментируя возможное отстранение атлетов из РФ по итогам расследования комиссий Международного олимпийского комитета (МОК).

По его словам, он недавно встречался с делегацией Олимпийского комитета России и обсуждал с ней предстоящую Олимпиаду. «Мы знаем, что они очень серьезно готовятся к Играм и очень хотят участвовать. Я жду, что они примут участие», — подчеркнул Ли Хи Бом.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Первая, под руководством Дениса Освальда, занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, а специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. По итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.