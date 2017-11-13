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21:56 (мск), источник: ТАСС

Генассамблея ООН призвала страны к перемирию на время Олимпиады-2018

ООН, 13 ноября. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН приняла в понедельник резолюцию в поддержку олимпийского перемирия на период проведения зимних Игр в южнокорейском Пхенчхане. В документе, одобренном без голосования, выражается надежда на то, что соревнования будут способствовать созданию «атмосферы мира, развития, терпимости и взаимопонимания на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии».

Источник: AP 2017

В принятой резолюции Генассамблея настоятельно призвала государства «соблюдать в рамках Устава Организации Объединенных Нации — по отдельности и коллективно — “олимпийское перемирие” в период, начинающийся за семь дней до начала XXIII зимних Олимпийских игр и заканчивающийся через семь дней после закрытия XII зимних Паралимпийских игр, которые пройдут в Пхенчхане», а также «обеспечить безопасный проезд, доступ и участие» в них спортсменов и членов делегаций. В документе, соавторами которого стали более 100 стран, включая Россию, отмечается, что на стадионе и олимпийских деревнях в Пхенчхане будет поднят флаг ООН.

Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается напряженной из-за проведенного КНДР 3 сентября ядерного испытания и пусков баллистических ракет. За последние месяцы Пхеньян неоднократно обменивался жесткими заявлениями с Вашингтоном и его союзниками, предупреждая, что регион стоит на грани ядерной войны.

Традиция заключения перемирия на время спортивных состязаний уходит корнями в античную историю. Зародившись в Древней Греции в VIII веке до н. э., она давала возможность спортсменам безопасно прибыть к месту состязаний, а затем вернуться домой.

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