Генассамблея ООН призвала страны к перемирию на время Олимпиады-2018

В принятой резолюции Генассамблея настоятельно призвала государства «соблюдать в рамках Устава Организации Объединенных Нации — по отдельности и коллективно — “олимпийское перемирие” в период, начинающийся за семь дней до начала XXIII зимних Олимпийских игр и заканчивающийся через семь дней после закрытия XII зимних Паралимпийских игр, которые пройдут в Пхенчхане», а также «обеспечить безопасный проезд, доступ и участие» в них спортсменов и членов делегаций. В документе, соавторами которого стали более 100 стран, включая Россию, отмечается, что на стадионе и олимпийских деревнях в Пхенчхане будет поднят флаг ООН.