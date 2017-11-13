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19:31 (мск), источник: ТАСС

Слушания в МОК дел Труненкова, Негодайло, Романовой и Вилухиной шли более семи часов

ЛОЗАННА /Швейцария/, 13 ноября. /ТАСС/. Слушания дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) в швейцарской Лозанне по делам бобслеистов Дмитрия Труненкова и Алексея Негодайло, биатлонисток Яны Романовой и Ольги Вилухиной, а также скелетониста Сергея Чудинова продолжались более семи часов, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Комиссия МОК, которую возглавляет Денис Освальд, занимается перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи и была создана по итогам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. В докладе содержатся обвинения в адрес российского спорта по части манипуляций с допинг-пробами.

На слушаниях, которые прошли в понедельник, присутствовали только адвокаты спортсменов. Труненков, Негодайло, Романова, Вилухина и Чудинов участвовали в заседании посредством видеосвязи. В Лозанне также не было и официальных представителей Федерации бобслея России и Союза биатлонистов России.

Труненков и Негодайло являются победителями Олимпиады-2014 в соревновании экипажей бобов-четверок. Вместе с ними тогда золото выиграли Александр Зубков и Алексей Воевода. Все четверо уже завершили свою спортивную карьеру.

Вилухина на Олимпийских играх 2014 года завоевала две серебряные медали — в спринте и в эстафете 4×6 км. На счету Романовой — одна серебряная награда в эстафете. Обе россиянки также прекратили свои выступления в спорте.

Чудинов по итогам олимпийского турнира скелетонистов в Сочи занял пятое место. Сейчас он является тренером сборной России.

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