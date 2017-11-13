Слушания в МОК дел Труненкова, Негодайло, Романовой и Вилухиной шли более семи часов

Комиссия МОК, которую возглавляет Денис Освальд, занимается перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи и была создана по итогам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. В докладе содержатся обвинения в адрес российского спорта по части манипуляций с допинг-пробами.

На слушаниях, которые прошли в понедельник, присутствовали только адвокаты спортсменов. Труненков, Негодайло, Романова, Вилухина и Чудинов участвовали в заседании посредством видеосвязи. В Лозанне также не было и официальных представителей Федерации бобслея России и Союза биатлонистов России.

Труненков и Негодайло являются победителями Олимпиады-2014 в соревновании экипажей бобов-четверок. Вместе с ними тогда золото выиграли Александр Зубков и Алексей Воевода. Все четверо уже завершили свою спортивную карьеру.

Вилухина на Олимпийских играх 2014 года завоевала две серебряные медали — в спринте и в эстафете 4×6 км. На счету Романовой — одна серебряная награда в эстафете. Обе россиянки также прекратили свои выступления в спорте.