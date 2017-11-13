Павел Колобков: Информаторы ВАДА — Соболевский и Мигачев. Но это не новая информация

Источник: Спорт-Экспресс

— Через пару часов я улетаю в Сеул, где пройдет наблюдательный совет Всемирного антидопингового агентства, — сообщил Колобков. — Это очень важное мероприятие, но напрямую на участие российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане его итоги не влияют. Там будем рассмотрен вопрос о соответствии или не соответствии РУСАДА кодексу ВАДА. Что касается Олимпиады, то все решение по всем вопросам, связанным с ней, все-таки принимает Международный олимпийский комитет.

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— Как оцениваете шансы на полное восстановление РУСАДА?

— Будем биться изо всех сил, но будет непросто. Как вы знаете, ВАДА поставило нам условия, связанные с безоговорочным признанием доклада Макларена. Но согласиться с этим полностью невозможно! Там много несоответствий. Есть еще одно условие от ВАДА — оно касается допуска к пробам Московской антидопинговой лаборатории. Но сейчас Следственный комитет России проводит расследование и все пробы опечатаны. Недавно СК сделал заявление о ходе расследования, наверное, вы его слышали.

— Как же все-таки быть с докладом Макларена?

— Мы признали важность информации, представленной нем. Мы стали реформировать свою антидопинговую систему. И эта работа оценена ВАДА, ЮНЕСКО и Советом Европы. Мы работаем над информацией, представленной в докладе Макларена, СК РФ проводит расследование. Лишь по его завершению можно будет сделать какие-то окончательные выводы. Мы работаем в рамках законов РФ и общепринятых правовых норм.

— Хайо Зеппельт писал, что РУСАДА восстановлена не будет.

— А кто такой Зеппельт? Я знаю, кто такой Александр Попов, кто такой Алексей Немов. Мы сегодня очень много внимания уделяем людям, которые не имеют к спорту никакого отношения.

Например, журналистам, которые ищут сенсаций. Теперь у нас Зеппельт становится экспертом по вопросам развития спорта в России и антидопинговой политики. Важно все-таки обсуждать эти вопросы с людьми, которые за них отвечают. И это мы делаем, общаясь с президентом МОК, с президентом ВАДА. А Зеппельт может выражать только свое личное мнение.

— В прессе появлялась информация, будто у ВАДА появился новый информатор. Так ли это? О чем именно идет речь?

— На самом деле, эта информация не новая. Она была у ВАДА. Дело тут в том, что существует некая операционная система Московской антидопинговой лаборатории. Программа, по сути дела, управленческая. Ее создатели — ближайшие коллеги Григория Родченкова. Они уехали в США еще раньше его. Все это знали. У них даже там был доступ в эту программу.

И после публикаций в западных СМИ на эту тему, возникает ряд вопросов. Во-первых, почему эта информация появляется именно сейчас? Во-вторых, вход в программу мог осуществляться из-за рубежа. В-третьих, вносились ли изменения в эту программу? Об этом надо задуматься.

— Назовите имена людей, которые разработали программу.

— Соболевский и Мигачев (бывшие сотрудники антидопингового центра, ныне проживающие в США — Олег Мигачев и Тимофей Соболевский. — Прим. «СЭ»). Последний был администратором и разработчиком этой системы. Ежемесячно получал определенные средства за ее оперирование. Так вот — в июле 2016 году была попытка в эту систему некоторых неустановленных людей. И мне удивительно, что эту неновая информация появляется накануне важного мероприятия ВАДА.

— Получается, Соболевский и Мигачев могли вносить в систему любые данные из Америки? Насколько защищенной в этом смысле она была?