Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ЛНР согласились с требованием Украины переименовать республику
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Наоми Кэмпбелл в календаре Pirelli сейчас и 30 лет назад (фото)
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Ольга Бузова пожаловалась на отсутствие бойфренда
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
As: «Реал» принял решение продать Бэйла летом
Россия готова помочь ВАДА в деле Родченкова
Алена Шишкова отпраздновала день рождения в Дубае
Кейт Миддлтон появилась на публике с новой прической
Почему грипп непобедим
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
19«Химки» обыграли «Басконию» в Евролиге
8Сборная России одержала первую победу на Кубке Карьяла
18:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Павел Колобков: Информаторы ВАДА — Соболевский и Мигачев. Но это не новая информация

Министр спорта — о предстоящем решении ВАДА и шансах РУСАДА на полное восстановление.

Источник: Спорт-Экспресс

— Через пару часов я улетаю в Сеул, где пройдет наблюдательный совет Всемирного антидопингового агентства, — сообщил Колобков. — Это очень важное мероприятие, но напрямую на участие российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане его итоги не влияют. Там будем рассмотрен вопрос о соответствии или не соответствии РУСАДА кодексу ВАДА. Что касается Олимпиады, то все решение по всем вопросам, связанным с ней, все-таки принимает Международный олимпийский комитет.

Читайте также
Россия готова помочь ВАДА в деле Родченкова

— Как оцениваете шансы на полное восстановление РУСАДА?

— Будем биться изо всех сил, но будет непросто. Как вы знаете, ВАДА поставило нам условия, связанные с безоговорочным признанием доклада Макларена. Но согласиться с этим полностью невозможно! Там много несоответствий. Есть еще одно условие от ВАДА — оно касается допуска к пробам Московской антидопинговой лаборатории. Но сейчас Следственный комитет России проводит расследование и все пробы опечатаны. Недавно СК сделал заявление о ходе расследования, наверное, вы его слышали.

— Как же все-таки быть с докладом Макларена?

— Мы признали важность информации, представленной нем. Мы стали реформировать свою антидопинговую систему. И эта работа оценена ВАДА, ЮНЕСКО и Советом Европы. Мы работаем над информацией, представленной в докладе Макларена, СК РФ проводит расследование. Лишь по его завершению можно будет сделать какие-то окончательные выводы. Мы работаем в рамках законов РФ и общепринятых правовых норм.

— Хайо Зеппельт писал, что РУСАДА восстановлена не будет.

— А кто такой Зеппельт? Я знаю, кто такой Александр Попов, кто такой Алексей Немов. Мы сегодня очень много внимания уделяем людям, которые не имеют к спорту никакого отношения.

Например, журналистам, которые ищут сенсаций. Теперь у нас Зеппельт становится экспертом по вопросам развития спорта в России и антидопинговой политики. Важно все-таки обсуждать эти вопросы с людьми, которые за них отвечают. И это мы делаем, общаясь с президентом МОК, с президентом ВАДА. А Зеппельт может выражать только свое личное мнение.

— В прессе появлялась информация, будто у ВАДА появился новый информатор. Так ли это? О чем именно идет речь?

— На самом деле, эта информация не новая. Она была у ВАДА. Дело тут в том, что существует некая операционная система Московской антидопинговой лаборатории. Программа, по сути дела, управленческая. Ее создатели — ближайшие коллеги Григория Родченкова. Они уехали в США еще раньше его. Все это знали. У них даже там был доступ в эту программу.

И после публикаций в западных СМИ на эту тему, возникает ряд вопросов. Во-первых, почему эта информация появляется именно сейчас? Во-вторых, вход в программу мог осуществляться из-за рубежа. В-третьих, вносились ли изменения в эту программу? Об этом надо задуматься.

Читайте также
«Это будет полный провал»: Родченков добивает Россию

— Назовите имена людей, которые разработали программу.

— Соболевский и Мигачев (бывшие сотрудники антидопингового центра, ныне проживающие в США — Олег Мигачев и Тимофей Соболевский. — Прим. «СЭ»). Последний был администратором и разработчиком этой системы. Ежемесячно получал определенные средства за ее оперирование. Так вот — в июле 2016 году была попытка в эту систему некоторых неустановленных людей. И мне удивительно, что эту неновая информация появляется накануне важного мероприятия ВАДА.

— Получается, Соболевский и Мигачев могли вносить в систему любые данные из Америки? Насколько защищенной в этом смысле она была?

— Я уже задал вопросы, над которыми все должны сами задуматься. Заинтересоваться ими должны и следственные органы, и представители ВАДА.

Давка в Лужниках: скандал после матча Россия - Аргентина
Черчесов — не предсказатель. Как Россия готовится к Испании
В ручном режиме. Какой компромат остался у Родченкова на Россию?
As: «Реал» принял решение продать Бэйла летом
Россия готова помочь ВАДА в деле Родченкова
Рецепт от Хорватии: уволить тренера на финише отбора и победить
Аршавин вошел в топ-10 лучших футболистов сезона в Казахстане
«Ак Барс» забил «Амуру» уже на третьей минуте, но потерпел поражение
Новости
Авто
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей Помимо неподъемного штрафа, егеря обязали рекультивировать территорию: убрать дорогу и вернуть снятый слой земли на место
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь