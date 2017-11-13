Россия готова помочь ВАДА в деле Родченкова

Источник: Спорт-Экспресс

А министр спорта РФ Павел Колобков дал понять, кто мог «слить» ВАДА эту информацию.

«СК РФ заявляет о готовности к сотрудничеству с ВАДА для расследования возможных фактов нарушений антидопинговых правил и исследования информации, содержащейся в указанной базе. Сегодня было направлено обращение в ВАДА, в котором СК РФ предложил совместное сотрудничество в исследовании указанной базы», — говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте СКР.

Практически одновременно с этим министр спорта РФ Павел Колобков предположил, каким образом ВАДА могло заполучить эту базу, также дав понять о готовности к совместным действиям в расследовании этого дела.

— Да, это та самая база, о которой говорилось в сообщении ВАДА, разработчиками этой системы являются бывшие сотрудники антидопингового центра, ныне проживающие в США — Олег Мигачев и Тимофей Соболевский, — сказал ТАСС Колобков. — Ими же была создана возможность удаленного доступа в систему и внесения любых корректировок без оставления следов. В июле 2016 года сотрудниками центра был обнаружен и перекрыт этот канал. В связи с этим уверен, что вновь представленная информация ВАДА будет, безусловно, важна для органов, проводящих расследование, для Следственного комитета. Но возникает ряд серьезных вопросов. Почему только сейчас появилась эта информация? Для какой цели был создан и отставлен открытым канал ближайшими сотрудниками Родченкова? Могли ли туда вноситься изменения с момента их отъезда в США? На эти важнейшие вопросы предстоит ответить в рамках расследования.

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ИСЧЕЗАЮЩИЕ ПРОБЫ.

Точных сведений об уплывшей на Запад базе данных Московской антидопинговой лаборатории до сих пор нет, но, скорее всего, она не имеет непосредственного отношения к Олимпиаде в Сочи. В ней содержатся предварительные данные о результатах допинг-проб, взятых в нашей стране начиная с 2012 года — в период подготовки сборной России к домашним Играм. Кроме того, документы наверняка затрагивают не только зимние виды спорта, но и летние, а также спортсменов-любителей и юниоров, которых контролировали сотрудники РУСАДА.

Теоретически база может быть использована как доказательство тезиса Ричарда Макларена об «исчезающих пробах». Автор доклада о русском допинге утверждал, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков по указанию своего начальства якобы помечал в базе ВАДА некоторые положительные пробы как отрицательные, помогая таким образом некоторым спортсменам избегать ответственности. При этом истинные данные могли остаться в базе предварительного тестирования и теперь при сличении данных Московской лаборатории и ВАДА возможные махинации могут обнаружиться.

При этом надо понимать, что работа по сличению огромного массива данных — поистине адская. А, если учесть необходимость перевода с русского на английский и традиционную неторопливость ВАДА, можно гарантировать, что какие-то глобальные выводы специалисты смогут сделать только через несколько месяцев. При этом российская сторона имеет полное право заявить о фальсификации данных — ведь получены они были неофициальным путем.

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ДЕНЬГИ И ГРАЖДАНСТВО.

ВАДА давно хотело заполучить документы Московской антидопинговой лаборатории и хранящиеся в ней допинг-пробы. Однако все эти «вещественные доказательства» были изъяты в ходе уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб, который Следственный комитет России завел на Родченкова. Судя по всему, Родченков не смог увезти эту базу с собой во время бегства из России в начале 2016 года, но очень хотел заполучить ее в свое распоряжение для доказательства правдивости своих разоблачений.

— Находящиеся в США и сотрудничающие с профессором Маклареном Родченков и бывший начальник отдела допинг-контроля Тимофей Соболевский неоднократно звонили бывшему директору Антидопингового центра Марине Дикунец и предлагал от имени Макларена и ВАДА в обмен на денежное вознаграждение, убежище в США или Канаде, гражданство одного из этих государств передать им базу данных первичных результатов тестирования спортсменов, — говорилось в заявлении Следственного комитета от 8 ноября. — Но указанные базы данных, содержащиеся на жестких дисках, были в установленном уголовно-процессуальным законом порядке изъяты и в настоящее время находятся в распоряжении следствия.

Увы, в итоге СКР оказался не единственным обладателем базы. Благодаря усилиям нового информатора «секретные файлы» оказались за океаном. Польстился ли тайный помощник ВАДА на гражданство или на деньги, но сам по себе факт утечки за пределы страны информации против нашей воли крайне неприятен. Ведь теперь мы оказываемся в заведомо проигрышном положении оправдывающихся. С другой стороны, удержать документы в стране тоже было очень непросто, ведь арест на базу был наложен только летом 2016 года, а почти полгода доступ к этим данным имели не только следователи.