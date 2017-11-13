СК России направил предложение WADA о сотрудничестве по делу Родченкова

Источник: РИА "Новости"

Родченков может иметь в распоряжении электронный файл, который, по мнению WADA, может являться базой данных лаборатории Московского допингового центра.

«13 ноября 2017 года следствием направлено обращение во Всемирное антидопинговое агентство, в котором Следственный комитет Российской Федерации предложил совместное сотрудничество в исследовании указанной базы», — сообщает RT со ссылкой на представителя ведомства Светлану Петренко.