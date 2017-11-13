Колобков: заместитель Родченкова имел неконтролируемый доступ к базе данных лаборатории

Источник: Reuters

10 ноября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что в распоряжении агентства оказался электронный файл данных из системы московской антидопинговой лаборатории, содержащий всю информацию по проведенным допинг-тестам в период с января 2012 года по август 2015 года. ЛИМС — управленческая система антидопинговой лаборатории (Laboratory Information Management System) является внутренней системой операционного учета процедур лаборатории, она предназначена для хранения и управления лабораторными данными с момента поступления пробы до обработанного результата анализа.

«ЛИМС — это та самая база, о которой говорилось [в сообщении WADA], разработчиками этой системы являются бывшие сотрудники антидопингового центра, ныне проживающие в США, это Олег Мигачев и Тимофей Соболевский. Ими же была создана возможность удаленного доступа в систему и внесения любых корректировок без оставления следов. В июле 2016 года сотрудниками центра был обнаружен и перекрыт этот канал. В связи с этим уверен, что вновь представленная информация WADA будет, безусловно, важна для органов, проводящих расследование, для Следственного комитета», — рассказал Колобков.

«Возникает ряд серьезных вопросов, почему только сейчас появилась эта информация? Для какой цели был создан и отставлен открытым канал ближайшими сотрудниками Родченкова? Могли ли туда вноситься изменения с момента их отъезда в США? На эти важнейшие вопросы предстоит ответить в рамках расследования», — добавил министр спорта.