Мутко: Выводы Зеппельта по РУСАДА ничем не подкреплены

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье Зеппельт заявил, что по его информации РУСАДА 16 ноября вновь будет признано несоответствующим кодексу WADA, а значит деятельность агентства не будет восстановлена. Причины прежние: по данным журналиста, WADA не получило подтверждения выполнения двух пунктов дорожной карты — Россия не признала выводы профессора Ричарда Макларена о наличии системы поддержки допинга и не предоставила доступ к допинг-пробам Московской антидопинговой лаборатории, которые опечатаны и находятся в ведении Следственного комитета России.

«У них [западных СМИ] уже такой стиль — накануне заседания WADA выпускать подобные материалы, а потом все это опровергать, — сказал Мутко. — Это продуманная работа по дискредитации России. Перед декабрем мы увидим заявления десятков спортсменов, национальных олимпийских комитетов, интервью различные, которые и создают иллюзию [негативного отношения к России]».