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16:21 (мск), источник: ТАСС

Мутко: Выводы Зеппельта по РУСАДА ничем не подкреплены

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт не является пресс-секретарем Всемирного антидопингового агентства (WADA), его сведения о якобы вынесенном решении по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) ничем не подкреплены. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье Зеппельт заявил, что по его информации РУСАДА 16 ноября вновь будет признано несоответствующим кодексу WADA, а значит деятельность агентства не будет восстановлена. Причины прежние: по данным журналиста, WADA не получило подтверждения выполнения двух пунктов дорожной карты — Россия не признала выводы профессора Ричарда Макларена о наличии системы поддержки допинга и не предоставила доступ к допинг-пробам Московской антидопинговой лаборатории, которые опечатаны и находятся в ведении Следственного комитета России.

«У них [западных СМИ] уже такой стиль — накануне заседания WADA выпускать подобные материалы, а потом все это опровергать, — сказал Мутко. — Это продуманная работа по дискредитации России. Перед декабрем мы увидим заявления десятков спортсменов, национальных олимпийских комитетов, интервью различные, которые и создают иллюзию [негативного отношения к России]».

«Зеппельт, видимо, пресс-секретарь WADA, раз он анонсирует решения организации. Я бы на месте членов совета учредителей WADA возмутился. Предугадывать общее решение органа, как они предполагают демократического, это смешно. Откуда он может знать, какие критерии мы выполнили, какие нет», — добавил вице-премьер.

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