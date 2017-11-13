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01:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шпионские игры-2017

Дело о «русском допинге», которое в эти дни активно расследуется в МОК, все больше напоминает детективный роман.

Международные скандалы вокруг российского допинга, ключевую роль в которых играют так называемые информаторы, окончательно свели всех с ума. На Западе оформляется настоящая индустрия для поддержки беглых доносчиков, а у нас в стране попадает в тренд поиск предателей, в чем-то напоминающий охоту на ведьм. К борьбе против запрещенных препаратов и к реформированию антидопинговой системы все это уже не имеет никакого отношения. Слишком много людей поняли, что допинговая смута — это возможность заработать и свести старые счеты.

В пятницу ВАДА объявило о появлении нового информатора, продавшего за океан базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Достоверность этой базы пока не ясна. Но сам факт утечки подобного документа способен негативно сказаться на спортивных перспективах нашей страны.

При этом «старый» информатор — беглый ученый Григорий Родченков, явно заскучавший в США, буквально завалил дисциплинарную комиссию МОК обличающими документами. Чего добиваются эти люди? Насколько правдивы их показания? Всерьез ли они полагают, что делают мир лучше и приближают торжество справедливости? И не смущает ли их, что пострадавшими становятся исключительно спортсмены, а совсем не те, кто на самом деле виноват в допинговых махинациях, если они действительно имели место?

В этой обстановке тотального недоверия образуется и другая крайность. Как пример — выступление российского тренера Юрия Бородавко, обвинившего лыжника Илью Черноусова в «сдаче» своих товарищей по сборной ради золотой медали Сочи. Напомним, что Черноусов на Играх-2014 финишировал третьим в марафоне (после Александра Легкова и Максима Вылегжанина). По мнению Бородавко, он помогал ВАДА в поисках компромата на своих коллег, чтобы получить статус олимпийского чемпиона.

Фактов, подтверждающих эту версию, не озвучено, но джинн из бутылки выпущен, и это обвинение, скорее всего, не последнее. Любые российские спортсмены и тренеры, живущие и работающие за границей, теперь рискуют получить клеймо предателей-информаторов.

Увы, в большой политической игре вокруг спорта многие теряют последние ориентиры. И это по-настоящему страшно. Потому что любые расследования, комиссии и дисквалификации рано или поздно закончатся, а вот переписанная история, искореженные судьбы и расколотое олимпийское движение могут остаться с нами навсегда.

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P. S. На следующий день после заявления Бородавко в маленьком городе Пересвет, где находится лыжный центр Александра Легкова, прошел флэшмоб в поддержку российского лыжника, лишенного олимпийского золота. Десятки людей выстроились на футбольном поле, образовав надпись: «Мы с Легковым» и показав, что политические скандалы вокруг нашего спорта совсем не обязательно провоцируют людей на проявление своих худших качеств.

Олег ШАМОНАЕВ

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