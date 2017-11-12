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23:29 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: WADA не восстановит РУСАДА, это может привести к отстранению РФ от Игр-2018

МОСКВА, 12 ноя — Р-Спорт. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на заседании совета учредителей организации 16 ноября, это решение может привести к отстранению сборной России от участия в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, сообщил журналист Хайо Зеппельт в программе Sportschau телеканала ARD.

Источник: РИА "Новости"

WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. Вопрос восстановления РУСАДА должен быть рассмотрен 16 ноября на заседании совета учредителей WADA, которое пройдет в Сеуле.

«WADA признает РУСАДА не соответствующим кодексу организации, так как Россия не выполнила предъявленные ей требования — признание вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечение доступа к закрытым образцам проб. Это решение может привести к отстранению россиян от участия в зимних Олимпийских играх, теперь решение за МОК», — заявил Зеппельт.

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Российские власти ранее неоднократно заявляли, что в стране нет господдержки применения допинга в спорте.

В пятницу стало известно, что WADA получило базы данных московской лаборатории с допинг-тестами в период с января 2012 года по август 2015 года. СМИ сообщали, что это может привести к новым санкциям против российских спортсменов.

Ожидается, что решение по допуску сборной России к участию в Играх-2018 будет принято на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) в начале декабря.

WADA обсудит восстановление членства Российского антидопингового агентства
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