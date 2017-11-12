СМИ: WADA не восстановит РУСАДА, это может привести к отстранению РФ от Игр-2018
МОСКВА, 12 ноя —
МОСКВА, 12 ноя —
WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. Вопрос восстановления РУСАДА должен быть рассмотрен 16 ноября на заседании совета учредителей WADA, которое пройдет в Сеуле.
«WADA признает РУСАДА не соответствующим кодексу организации, так как Россия не выполнила предъявленные ей требования — признание вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечение доступа к закрытым образцам проб. Это решение может привести к отстранению россиян от участия в зимних Олимпийских играх, теперь решение за МОК», — заявил Зеппельт.
Российские власти ранее неоднократно заявляли, что в стране нет господдержки применения допинга в спорте.
В пятницу стало известно, что WADA получило базы данных московской лаборатории с
Ожидается, что решение по допуску сборной России к участию в Играх-2018 будет принято на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) в начале декабря.