СМИ: WADA не восстановит РУСАДА, это может привести к отстранению РФ от Игр-2018

Источник: РИА "Новости"

WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. Вопрос восстановления РУСАДА должен быть рассмотрен 16 ноября на заседании совета учредителей WADA, которое пройдет в Сеуле.

«WADA признает РУСАДА не соответствующим кодексу организации, так как Россия не выполнила предъявленные ей требования — признание вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечение доступа к закрытым образцам проб. Это решение может привести к отстранению россиян от участия в зимних Олимпийских играх, теперь решение за МОК», — заявил Зеппельт.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что в стране нет господдержки применения допинга в спорте.

В пятницу стало известно, что WADA получило базы данных московской лаборатории с допинг-тестами в период с января 2012 года по август 2015 года. СМИ сообщали, что это может привести к новым санкциям против российских спортсменов.