Дворкович: Правительство делает все для допуска спортсменов на Игры-2018

Источник: ИТАР-ТАСС

«Многие мои коллеги делают все, чтобы наши ребята выступили на Олимпиаде. Формально, многие обвинения беспочвенны», — сказал Дворкович.

В июле 2016 года Международный олимпийский комитет создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Первая занимается перепроверкой допинг- проб участников Игр-2014, ее возглавляет Денис Освальд, вторая — специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида — расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.

Комиссия Освальда уже вынесла первые решения по российским спортсменам — после расследования пожизненное отстранение от Олимпиад получили шесть лыжников, включая призеров Олимпиады-2014 Александра Легкова и Максима Вылегжанина. По итогам работы данных комиссий на исполкоме МОК будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года.