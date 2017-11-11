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19:06 (мск), источник: ТАСС

Дворкович: Правительство делает все для допуска спортсменов на Игры-2018

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ делает все для того, чтобы российские спортсмены выступили на Олимпийских играх 2018 года. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Многие мои коллеги делают все, чтобы наши ребята выступили на Олимпиаде. Формально, многие обвинения беспочвенны», — сказал Дворкович.

В июле 2016 года Международный олимпийский комитет создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Первая занимается перепроверкой допинг- проб участников Игр-2014, ее возглавляет Денис Освальд, вторая — специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида — расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.

Комиссия Освальда уже вынесла первые решения по российским спортсменам — после расследования пожизненное отстранение от Олимпиад получили шесть лыжников, включая призеров Олимпиады-2014 Александра Легкова и Максима Вылегжанина. По итогам работы данных комиссий на исполкоме МОК будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года.

Исполком МОК пройдет с 5 по 7 декабря в Лозанне. Олимпийские игры 2018 года состоятся с 9 по 25 февраля.

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