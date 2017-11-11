Дворкович: Правительство делает все для допуска спортсменов на Игры-2018
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ делает все для того, чтобы российские спортсмены выступили на Олимпийских играх 2018 года. Об этом журналистам заявил
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ делает все для того, чтобы российские спортсмены выступили на Олимпийских играх 2018 года. Об этом журналистам заявил
«Многие мои коллеги делают все, чтобы наши ребята выступили на Олимпиаде. Формально, многие обвинения беспочвенны», — сказал Дворкович.
В июле 2016 года Международный олимпийский комитет создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Первая занимается перепроверкой допинг- проб участников Игр-2014, ее возглавляет Денис Освальд, вторая — специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида — расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.
Комиссия Освальда уже вынесла первые решения по российским спортсменам — после расследования пожизненное отстранение от Олимпиад получили шесть лыжников, включая призеров Олимпиады-2014 Александра Легкова и Максима Вылегжанина. По итогам работы данных комиссий на исполкоме МОК будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года.
Исполком МОК пройдет с 5 по 7 декабря в Лозанне. Олимпийские игры 2018 года состоятся с 9 по 25 февраля.