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09:29 (мск), источник: VN.ru

Олимпийским чемпионом в Сочи неожиданно стал житель Новосибирска

Генеральный директор Новосибирского центра высшего спортивного мастерства Виктор Захаров заявил, что Илья Черноусов не мог оклеветать своих друзей и прокомментировал заявление тренера сборной команды России по лыжным гонкам Юрия Бородавко.

Источник: VN.ru

Уроженец Новосибирска и российский лыжник Илья Черноусов неожидано стал олимпийским чемпионом Сочи-2014 в гонке на 50 километров. Три года назад в Сочи Илья завоевал бронзу, пропустив вперёд соотечественников — Максима Вылегжанина и Александра Легкова. Но некоторое время назад Международный олимпийский комитет принял решение дисквалифицировать Легкова за нарушение антидопинговых правил.

После этого золотая медаль Олимпиады должна была перейти к Вылегжанину, а серебро доставалось Черноусову. Но сегодня было принято решение и о дисквалификации Вылегжанина, а следователь «золото» досталось новосибирцу Илье Черноусову.

После этого тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в интервью «Газете.Ru» предположил, что Илья Черноусов может быть причастен к заговору против своих соотечественников — Александра Легкова и Максима Вылегжанина.

«Черноусов? Он может быть спокоен только по одной причине: он тоже в этом заговоре, сдает своих партнеров и товарищей, с которыми долго шел к вершине. Теперь смотрит, похихикивая, желая получить эту медаль. Может быть, он один из тех анонимных информаторов как раз. От него ведь не было ни одного комментария в поддержку спортсменов, которые, собственно, и вытянули его к этой медали», — сказал Бородавко.

После этого скандального заявления генеральный директор Новосибирского центра высшего спортивного мастерства Виктор Захаров прокомментировал заявление тренера сборной команды России Юрия Бородавко. «Мы все болели и видели, как Илья, находясь на 20−25 позициях в гонке, сдерживал противников и давал возможность своей команде оторваться и потом на финише обошёл эту громаду спортсменов и стал третьим — это же подвиг, — сказал Виктор Захаров. — Илья всегда считал Александра и Максима своими друзьями, я никогда не поверю, что он мог участвовать в сговоре против них».

По словам Захарова, заявление тренера сборной команды Юрия Бородавко подрывает авторитет заслуженного мастера спорта, призёра Олимпийских игр.

«До новых Игр осталось несколько месяцев, и наносить такой мощный психологический удар по одному из лидеров национальной команды — это неправильно», — добавил генеральный директор НЦВСМ.

Илья Черноусов родился 7 августа 1986 года в Новосибирске. Окончил Новосибирский государственный педагогический университет. Мастер спорта международного класса по лыжным гонкам. Работает в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства более 10 лет. Бронзовый призёр XXII Олимпийских зимних игр, бронзовый призер чемпионата мира, победитель Кубка мира, победитель Кубка Европы, серебряный призер чемпионата России. Сейчас Илья готовится к выступлению на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Сам Илья Черноусов от комментариев пока воздерживается. «Думаю, вы прекрасно понимаете, что это блеф. Я нахожусь на сборе с командой, у нас плотный график тренировок. Я хотел бы сейчас полностью сфокусироваться на работе».

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