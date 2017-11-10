ВАДА похвасталось новым компроматом на Россию

Источник: AFP 2017

Информационную войну вокруг скандальной темы «русского допинга» в пятницу продолжило Всемирное антидопинговое агентство, сообщившее об обладании «секретной базой данных» Московской антидопинговой лаборатории. Этот комплекс электронных документов российские власти якобы усиленно прятали от международных организации последние два года. Содержащиеся в базе сведения теоретически могут пролить свет на допинговые нарушения, которые могли иметь место в период подготовки и сразу после Олимпиады в Сочи, и подтвердить показания беглого главы лаборатории Григория Родченкова.

ШПИОНСКИЕ ВОЙНЫ

Никаких компрометирующих фактов из новых «секретной базы» ВАДА пока не привело — судя по всему, ее изучение еще продолжается. Тем не менее, агентство поспешило объявить о своем ценном приобретении именно сейчас. И для этого у функционеров из Монреаля были серьезные резоны. Во-первых, появление нового источника данных — ответ на сетования российской стороны о том, что ВАДА и МОК в своих обвинениях опираются на единственного и не слишком адекватного свидетеля Родченкова. Теперь у агентства, судя по всему, появился новый информатор, «сливший» им базу. Во-вторых, рассказ о базе — удар по Следственному комитету РФ, который буквально два дня назад отрапортовал об успешном отражении попытки похитить эту самую базу.

«Установлено, что находящиеся в США и сотрудничающие с профессором Маклареном Родченков и бывший начальник отдела допинг-контроля Тимофей Соболевский неоднократно звонили бывшему директору Антидопингового центра Марине Дикунец и предлагал от имени Макларена и ВАДА в обмен на денежное вознаграждение, убежище в США или Канаде, гражданство одного из этих государств передать им базу данных первичных результатов тестирования спортсменов, — говорилось в заявлении Следственного комитета от 8 ноября. — Но указанные базы данных, содержащиеся на жестких дисках, были в установленном уголовно-процессуальным законом порядке изъяты и в настоящее время находятся в распоряжении следствия».

Но изъятые СКР «секретные файлы» в итоге все же оказались за океаном. Польстился ли тайный помощник ВАДА на гражданство или на деньги, но сам по себе факт утечки за пределы страны информации против нашей воли, крайне неприятен, даже если никакого компромата в базе Московской лаборатории на самом деле нет. Как показывает опыт публикации во второй части доклада Макларена переписки Григория Родченкова, главное в щепетильном допинговом деле не факты, а их интерпретация. Можно, конечно, объявить сейчас, что все данные, которыми будут оперировать в Монреале, фальсифицированы, но мы в любом случае оказываемся в заведомо невыигрышном положении оправдывающихся.

Здание московской лаборатории | Источник: Reuters

СЛАДКАЯ МЕСТЬ

Очевидно, что база данных получена ВАДА незаконным путем, который возвращает нас во времена шпионских подвигов эпохи холодной войны. Не факт, что приличный суд признал бы подобные документы весомым доказательством. Однако после хакерских атак на свои сайты агентство, очевидно, полагает, что в войне с Россией хороши любые средства. В 2016 году из взломанных баз ВАДА было похищено множество конфиденциальных бумаг, касающихся в том числе терапевтических исключений на прием запрещенных препаратов, которыми, как выяснилось, активно пользуются западные спортсмены. Россия тогда свою причастность к хакерским атакам не признала, но руководители агентства неоднократно заявляли, что считают виновной именно нашу страну. Теперь у ВАДА появилась возможность ответить нам симметрично.

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В свое время агентство пыталось истребовать документы и пробы из Московской антидопинговой лаборатории по официальным каналам, но получило отказ со ссылкой на интересы следствия по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб, главным фигурантом которого является Родченков. Возможно, этот отказ был ошибкой, хотя сейчас сетовать на это явно поздно. Пока сложно судить о том, что находится в базе Антидопингового центра, резервная копия которой оказалась в распоряжении ВАДА. Но не надо быть пророком для того, чтобы предсказать: на основании украденных документов Россию будут снова пытаться уличить в сокрытии положительных допинг-проб и прочих нехороших деяниях.

Восстановят ли теперь РУСАДА? | Источник: Reuters

БЛЕДНЫЙ ВИД

Последствия действий еще одного информатора могут быть крайне печальными и для отдельных российских спортсменов, и для нашего спорта в целом. Наверняка у ВАДА в обозримом будущем появятся новые обвиняемые, хотя в России скоро, наверное, не останется спортсменов и тренеров, на которых бы не набросили удавку допинговых подозрений. Шансов на то, что документы из базы повлияют на ход нынешних слушаний в дисциплинарной комиссии Дениса Освальда, очень мало. Комиссия и так не справляется со свалившимися на нее объемами. Но информация о том, что где-то лежат еще тонны неразобранного компромата на Россию, безусловно, окажет психологическое давление и на арбитров, и на членов исполкома МОК, которые 5—7 декабря будут решать вопрос о допуске России на Олимпиаду в Пхенчхане.