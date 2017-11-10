Парсонс: IPC примет решение по вопросу снятия отстранения с ПКР 19 декабря

IPC в сентябре продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). В то же время IPC разрешил российским спортсменам участвовать как нейтральным атлетам в отборе на Паралимпиаду-2018 в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

«IPC примет решение 19 декабря, которое будет опубликовано через несколько дней. Будут важные события до этой даты — заседание совета учредителей WADA и решение от двух комиссий МОК. Мы примем решение, основываясь на рекомендациях. Окончательное решение мы вынесем до конца этого года», — цитирует Парсонса insidethegames.biz.