Лыжники без медалей, Сотникова вне подозрений

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Россия понесла новые медальные потери на сочинской Олимпиаде, которая закончилась почти четыре года назад. Вчера дисциплинарная комиссия МОК опубликовала вердикт по делу четырех российских лыжников — Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой. Все они признаны виновными в допинговых нарушениях — точно так же, как неделю назад их коллеги Александр Легков и Евгений Белов. Шесть первых дел, рассмотренных в комиссии Освальда, обернулись шестью обвинительными приговорами, написанными словно под копирку.

Результаты, показанные этими спортсменами в Сочи, аннулированы. Россия в итоге лишилась трех серебряных медалей и одной бронзовой (после наказания Легкова и Вылегжанина золото в марафоне перешло к другому россиянину — Илье Черноусову). Но дело не только в наградах, а в том ударе, который МОК нанес репутации нашего спорта и имиджу самих спортсменов. Все наказанные лыжники собираются дальше отстаивать свое имя во всевозможных инстанциях.

23 февраля 2014 года. Сочи. Максим ВЫЛЕГЖАНИН | Источник: Спорт-Экспресс

Возможно, чтобы сбалансировать карательные вердикты, комиссия Освальда вчера сообщила о снятии обвинений в адрес олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой. Правда, аргументация и здесь оказалась своеобразной. Россиянка находилась в черном списке почти год, и только теперь комиссия решила, что данных по ее делу недостаточно для установления факта нарушения антидопинговых правил. И главной причиной стало то, что информатор Григорий Родченков внезапно вспомнил, что Сотникова не была участницей допинговой программы. Это лишний раз доказывает, что беглый глава Московской антидопинговой лаборатории является не только основным свидетелем обвинения, но и главным авторитетом для самого Освальда, который выступает в роли судьи.

Тема решений комиссии МОК стала настолько злободневной, что вчера по ней высказался даже Президент России. Владимир Путин выразил недоумение по поводу того, что спортсмены признаются виновными в нанесении царапин на пробирки, которые несколько лет назад были приняты на хранение в МОК без каких бы то ни было замечаний. Искать правду олимпийцы, по мнению Владимира Путина, должны в общегражданских судах. Теперь, скорее всего, именно в них и развернется главная битва за спортивную честь России.