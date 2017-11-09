Жуков и Колобков посетят заседание совета учредителей WADA в Сеуле 16 ноября

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«Я и Павел Колобков поедем в Сеул на заседание [совета учредителей] WADA, которое пройдет 16 ноября, — сказал Жуков. — Мы получили официальное приглашение на это мероприятие. Там будет обсуждаться вопрос полного соответствия Российского антидопингового агентства антидопинговому кодексу. И у меня, и у министра спорта РФ будет возможность там выступить».

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада своей независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее агентства согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.