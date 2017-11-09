Жуков и Колобков посетят заседание совета учредителей WADA в Сеуле 16 ноября

«Я и Павел Колобков поедем в Сеул на заседание [совета учредителей] WADA, которое пройдет 16 ноября, — сказал Жуков. — Мы получили официальное приглашение на это мероприятие. Там будет обсуждаться вопрос полного соответствия Российского антидопингового агентства антидопинговому кодексу. И у меня, и у министра спорта РФ будет возможность там выступить».
WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада своей независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее агентства согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.
Ранее сообщалось, что на заседании совета учредителей WADA будет рассмотрен вопрос восстановления членства РУСАДА в организации. В повестку дня также включены вопросы утверждения бюджета организации на 2018 год и доклады председателей комитета спортсменов, медицинского комитета и комитета образования. Днем ранее, 15 ноября, пройдет заседание исполнительного комитета WADA.