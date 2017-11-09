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21:16 (мск), источник: ТАСС

Жуков и Колобков посетят заседание совета учредителей WADA в Сеуле 16 ноября

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков и министр спорта РФ Павел Колобков примут участие в заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое пройдет в Сеуле 16 ноября. Об этом Жуков сообщил ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Я и Павел Колобков поедем в Сеул на заседание [совета учредителей] WADA, которое пройдет 16 ноября, — сказал Жуков. — Мы получили официальное приглашение на это мероприятие. Там будет обсуждаться вопрос полного соответствия Российского антидопингового агентства антидопинговому кодексу. И у меня, и у министра спорта РФ будет возможность там выступить».

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада своей независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее агентства согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.

Ранее сообщалось, что на заседании совета учредителей WADA будет рассмотрен вопрос восстановления членства РУСАДА в организации. В повестку дня также включены вопросы утверждения бюджета организации на 2018 год и доклады председателей комитета спортсменов, медицинского комитета и комитета образования. Днем ранее, 15 ноября, пройдет заседание исполнительного комитета WADA.

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