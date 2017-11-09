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20:25 (мск), источник: ТАСС

Мутко: Контролем за соблюдением антидопинговых процедур на ОИ-2014 занимались МОК и WADA

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи занимались вопросами антидопингового контроля, серьезные оплошности в котором в настоящее время ставят в вину Российской Федерации. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

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В четверг МОК пожизненно отстранил лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову от участия в Олимпиадах и аннулировал их результаты с Игр 2014 года в Сочи. Вылегжанин в Сочи финишировал вторым в лыжном марафоне (50 км) и стал вторым в командном спринте в паре с Никитой Крюковым. Ранее МОК принял аналогичное решение об отстранении двух других российских лыжников — Александра Легкова и Евгения Белова. Дисциплинарная комиссия МОК внесла решение о наказании российских спортсменов на основании показаний бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Мы исходим из того, что должен быть полноценный юридический процесс, — отметил Мутко. — Неправильно, когда все обвинения строятся на показаниях одного человека, на его версии. Много противоречий, которые требуют юридического доказательства. Нет установленных фактов, что спортсмен применял допинг, никто не может это доказать».

«Мы добросовестно проводили те Игры, без всяких манипуляций, — продолжил вице-премьер. — Вся антидопинговая система не подчинена ни государству, ни национальному олимпийскому комитету, она принадлежит самим МОК и WADA. Создается серьезная иллюзия, что не было никакого контроля с их стороны».

Мутко предлагает провести анализ контейнеров с допинг-пробами с других Олимпиад. «Может все банки из Сочи проверить, с других Игр? Нормальному человеку в этом просто не разобраться. Царапина — заводская, или банку вскрывали? Может, эта система, которой должен доверять весь мир, сама за себя начнет отвечать?», — заметил собеседник ТАСС.

«Почему-то сейчас молчат представители WADA и МОК. Они же были там, почему их не опрашивают? Кто отвечал за хранение и вскрытие банок, кто их принимал по акту, где они хранились? Много вопросов», — отметил Мутко.

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