Владимир Путин: Мы не знаем, что делали с пробами в МОК

Источник: AFP 2017

Общаясь с рабочими Челябинского компрессорного завода, Президент России сегодня прокомментировал действия дисциплинарной комиссии МОК, которая обвиняет наших спортсменов в допинговых нарушениях во время Олимпиады в Сочи. Вот некоторые цитаты главы нашего государства.

О ЦАРАПИНАХ НА ПРОБИРКАХ

— Главный тезис в обвинениях сегодня заключается в том, что якобы на многих пробирках с пробами российских спортсменов обнаружены какие-то царапины, которые могут свидетельствовать о том, что пробирки вскрывались и были подменены. Но после Олимпиады в Сочи мы буквально через несколько недель — через два или три месяца — передали по указанию Международного олимпийского комитета все эти пробы в Лозанну, в хранилище, по сути, под контролем ВАДА. То есть, мы это туда передали по акту, и никаких замечаний при поступлении этих проб в Лозанну никто не высказывал и замечаний не сформулировал. Они там два года хранились. Что с ними там делали? Кто там царапал или кусал их? Мы этого не знаем.

О НЕОБХОДИМОСТИ СУДИТЬСЯ ДАЛЬШЕ

Я думаю, что всех специальных судебных систем уже недостаточно, спортсменам нужно обращаться в общегражданские судебные инстанции. При расследовании всех этих историй никого из наших спортсменов даже не привлекали. Это, конечно, предмет для разбирательства. Соответствующие наши структуры работают, в том числе, с различными судебными системами. Владимир Путин

О РЕФОРМЕ АНТИДОПИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

— Нужно навести порядок в мировой антидопинговой системе. Многие любители спорта в России знают, что по так называемым медицинским показаниям почему-то кому-то разрешено принимать фактически запрещенные для других препараты. Таким образом некоторые спортсмены получают конкурентные преимущества. Если человек болен, человек вынужден принимать препараты, то пусть в Паралимпийских играх принимает участие, либо выступает как-то вне программы. Справедливость здесь должна быть восстановлена, это очевидно.

Флаги МОК и России на церемонии закрытия Олимпиады-2014 в Сочи | Источник: AFP 2017

«РЕШЕНИЕ МОК ПРОТИВОРЕЧИТ ПРИНЦИПАМ ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ»

На тему наказания российских спортсменов также высказались политические, общественные и спортивные деятели нашей страны.

Павел КОЛОБКОВ, министр спорта РФ:

— Все спортсмены будут подавать апелляцию. Пока есть время успеть до Олимпийских игр подать апелляцию и доказать обратное. Наши спортсмены получат всю необходимую юридическую поддержку.

Михаил ДЕГТЯРЕВ, председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи:

— Мотивировочная часть до конца неясна, однако уже понятно, куда клонит комиссия МОК: за поврежденные де-факто сотрудником ВАДА Григорием Родченковым пробирки расплачиваются наши спортсмены. Заговор против мирового спорта — вот что значат решения по нашим лыжникам. Задача спортсмена — сдать анализы, далее за сданные и поврежденные пробирки уже отвечает ВАДА.

Есть информация, что Родченков действовал в составе международной преступной группы, целью которой была дискредитация российского спорта. ВАДА аккредитовывала РУСАДа, награждала нашу лабораторию и внезапно прозрела. Так не бывает, дело это шито белыми нитками и направлено на недобросовестную конкуренцию в спорте.

Деморализация нашей сборной — это задача наших конкурентов. В ход идут все возможные и самые грязные методы. Защищаться нужно в суде, это правильный путь. В суде нужно будет давать показания под присягой, пусть туда вызывают всех свидетелей, того же Родченкова.

Александр БРЕЧАЛОВ, глава Удмуртской Республики:

— Для меня наш спортсмен Максим Вылегжанин в первую очередь и навсегда останется серебряным призером Олимпийских игр в Сочи. Решение МОК показывает слабость конкретных людей и их зависимость от политики. Это противоречит, на мой взгляд, принципам олимпийского движения. Мы, безусловно, окажем всю необходимую поддержку спортсмену. И, кстати, Александра Легкова и Максима Вылегжанина мы уже пригласили на международный лыжный марафон имени Галины Алексеевны Кулаковой, который пройдет в Ижевске 24 декабря.

Сергей КРЯНИН, вице-президент Федерации лыжных гонок России:

— Скорее всего, это спланированная акция по отстранению всей нашей олимпийской сборной от предстоящих Игр в Корее. Лыжники — только первый шаг. Посмотрим, что будет дальше. Не могу понять, почему действует такая политика двойных стандартов. Это решение наносит вред имиджу МОК, особенно если выяснится, что это неправда. Как можно доверять людям, которые отстраняют не за что? Медаль обесценивается. Честно говоря, в шоке от происходящего беспредела.

Нужно подавать апелляции и в гражданские, и в спортивные суды, потому что это вопиющая несправедливость. Не понимаю, как можно на основании слов человека с сомнительной репутацией выносить такие неадекватно строгие решения спустя четыре года. Любой профессионал понимает, что «Коктейль Родченкова» проявила бы любая следующая допинг-проба. У всех ребят брали их до и после Сочи, и все оказались отрицательные. Будем надеяться, что справедливость восторжествует. Держим кулаки за наших ребят. Все они — настоящие бойцы. Со стороны федерации поможем юридически, чтобы доказать их невиновность.

Михаил ДЕВЯТЬЯРОВ, олимпийский чемпион по лыжным гонкам: