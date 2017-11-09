Владимир Путин: Мы не знаем, что делали с пробами в МОК
Президент России публично высказался по поводу допинговых обвинений в адрес нашей страны и наших спортсменов.
Президент России публично высказался по поводу допинговых обвинений в адрес нашей страны и наших спортсменов.
Общаясь с рабочими Челябинского компрессорного завода, Президент России сегодня прокомментировал действия дисциплинарной комиссии МОК, которая обвиняет наших спортсменов в допинговых нарушениях во время Олимпиады в Сочи. Вот некоторые цитаты главы нашего государства.
О ЦАРАПИНАХ НА ПРОБИРКАХ
— Главный тезис в обвинениях сегодня заключается в том, что якобы на многих пробирках с пробами российских спортсменов обнаружены
О НЕОБХОДИМОСТИ СУДИТЬСЯ ДАЛЬШЕ
Я думаю, что всех специальных судебных систем уже недостаточно, спортсменам нужно обращаться в общегражданские судебные инстанции. При расследовании всех этих историй никого из наших спортсменов даже не привлекали. Это, конечно, предмет для разбирательства. Соответствующие наши структуры работают, в том числе, с различными судебными системами.
О РЕФОРМЕ АНТИДОПИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
— Нужно навести порядок в мировой антидопинговой системе. Многие любители спорта в России знают, что по так называемым медицинским показаниям
«РЕШЕНИЕ МОК ПРОТИВОРЕЧИТ ПРИНЦИПАМ ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ»
На тему наказания российских спортсменов также высказались политические, общественные и спортивные деятели нашей страны.
Павел КОЛОБКОВ, министр спорта РФ:
— Все спортсмены будут подавать апелляцию. Пока есть время успеть до Олимпийских игр подать апелляцию и доказать обратное. Наши спортсмены получат всю необходимую юридическую поддержку.
Михаил ДЕГТЯРЕВ, председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи:
— Мотивировочная часть до конца неясна, однако уже понятно, куда клонит комиссия МОК: за поврежденные
Есть информация, что Родченков действовал в составе международной преступной группы, целью которой была дискредитация российского спорта. ВАДА аккредитовывала РУСАДа, награждала нашу лабораторию и внезапно прозрела. Так не бывает, дело это шито белыми нитками и направлено на недобросовестную конкуренцию в спорте.
Деморализация нашей сборной — это задача наших конкурентов. В ход идут все возможные и самые грязные методы. Защищаться нужно в суде, это правильный путь. В суде нужно будет давать показания под присягой, пусть туда вызывают всех свидетелей, того же Родченкова.
Александр БРЕЧАЛОВ, глава Удмуртской Республики:
— Для меня наш спортсмен Максим Вылегжанин в первую очередь и навсегда останется серебряным призером Олимпийских игр в Сочи. Решение МОК показывает слабость конкретных людей и их зависимость от политики. Это противоречит, на мой взгляд, принципам олимпийского движения. Мы, безусловно, окажем всю необходимую поддержку спортсмену. И, кстати, Александра Легкова и Максима Вылегжанина мы уже пригласили на международный лыжный марафон имени Галины Алексеевны Кулаковой, который пройдет в Ижевске 24 декабря.
Сергей КРЯНИН,
— Скорее всего, это спланированная акция по отстранению всей нашей олимпийской сборной от предстоящих Игр в Корее. Лыжники — только первый шаг. Посмотрим, что будет дальше. Не могу понять, почему действует такая политика двойных стандартов. Это решение наносит вред имиджу МОК, особенно если выяснится, что это неправда. Как можно доверять людям, которые отстраняют не за что? Медаль обесценивается. Честно говоря, в шоке от происходящего беспредела.
Нужно подавать апелляции и в гражданские, и в спортивные суды, потому что это вопиющая несправедливость. Не понимаю, как можно на основании слов человека с сомнительной репутацией выносить такие неадекватно строгие решения спустя четыре года. Любой профессионал понимает, что «Коктейль Родченкова» проявила бы любая следующая
Михаил ДЕВЯТЬЯРОВ, олимпийский чемпион по лыжным гонкам:
— Не сказал бы, что решение комиссии МОК стало для меня неожиданным, я предполагал, что будет подобное решение. Правда, у меня не укладывается в голове, что поступили так с нашими лыжниками. Как бы не пошло это дальше и не наказали наших остальных спортсменов… Нам нужно продолжать защищаться, обращаться в CAS. Получается, что в МОК верят одному человеку (бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. — Прим. «СЭ»), который в России является преступником и объявлен в международный розыск. В то же время