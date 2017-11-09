Путин: Допинг-пробы атлетов РФ после Сочи хранились в Лозанне, кто их кусал, не знаем

Источник: РИА "Новости"

«Главный тезис сегодня (в обвинениях РФ) заключается в том, что якобы на многих пробирках с пробами российских спортсменов обнаружены какие-то следы, как говорят, царапин, которые могут свидетельствовать о том, что пробирки вскрывались, были подменены», — сказал глава государства, общаясь с рабочими Челябинского компрессорного завода.

Однако он подчеркнул: «После Олимпиады в Сочи мы буквально через несколько недель — через два или три месяца — передали по указанию Международного олимпийского комитета все эти пробы в Лозанну, в хранилище, по сути, под контролем ВАДА».

«То есть, мы это туда передали по акту, и никаких замечаний при передаче этих проб нам никто не высказывал, при поступлении этих проб в Лозанну никто никаких замечаний не сформулировал», — констатировал Путин.

По его словам, пробы «хранились там два или три года, и только после этого начались вопросы по поводу того, что их, может быть, вскрывали».