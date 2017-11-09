Министр спорта России оценил вероятность бойкота Олимпиады-2018
Министр спорта России Павел Колобков назвал невозможным бойкот зимних Олимпийских игр 2018 года
Министр спорта России Павел Колобков назвал невозможным бойкот зимних Олимпийских игр 2018 года
«Мне не нравится слово “бойкот”. Многие страны уже отказывались от участия в Олимпиаде в тех же 1980 и 1984 годах. Это крайне плохо влияет на развитие спорта вообще. Не хочу об этом говорить, так как считаю подобное развитие событий невозможным. Поэтому наша сборная готовится, мы сотрудничаем с МОК и всеми комиссиями. Со многими не соглашаемся, но при этом взаимодействие продолжается, и решение будет принято во имя спорта», — заявил Колобков.
По его словам, российская сторона неоднократно заявляла о том, что не будет выступать на Играх в Пхенчхане без гимна. Он также назвал публикацию The New York Times необоснованной спекуляцией.
6 ноября американское издание опубликовало заметку о том, что российский гимн может быть запрещен на Олимпиаде-2018. Сообщалось, что отечественных спортсменов могут не допустить до церемонии открытия и что Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит эти санкции в качестве наказания за нарушение россиянами антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.
В ответ на это депутат Светлана Журова 7 ноября пригрозила бойкотом соревнований. Она назвала недопуск россиян до церемонии открытия неприемлемым. В тот же день МОК назвал публикацию NYT спекуляцией.
Решение по допуску сборной России до Игр-2018 должно быть принято на исполкоме МОК в начале декабря.