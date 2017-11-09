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12:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Министр спорта России оценил вероятность бойкота Олимпиады-2018

Министр спорта России Павел Колобков назвал невозможным бойкот зимних Олимпийских игр 2018 года из-за запрета национального гимна. Слова чиновника приводит RT.

Источник: РИА "Новости"

«Мне не нравится слово “бойкот”. Многие страны уже отказывались от участия в Олимпиаде в тех же 1980 и 1984 годах. Это крайне плохо влияет на развитие спорта вообще. Не хочу об этом говорить, так как считаю подобное развитие событий невозможным. Поэтому наша сборная готовится, мы сотрудничаем с МОК и всеми комиссиями. Со многими не соглашаемся, но при этом взаимодействие продолжается, и решение будет принято во имя спорта», — заявил Колобков.

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По его словам, российская сторона неоднократно заявляла о том, что не будет выступать на Играх в Пхенчхане без гимна. Он также назвал публикацию The New York Times необоснованной спекуляцией.

6 ноября американское издание опубликовало заметку о том, что российский гимн может быть запрещен на Олимпиаде-2018. Сообщалось, что отечественных спортсменов могут не допустить до церемонии открытия и что Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит эти санкции в качестве наказания за нарушение россиянами антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.

В ответ на это депутат Светлана Журова 7 ноября пригрозила бойкотом соревнований. Она назвала недопуск россиян до церемонии открытия неприемлемым. В тот же день МОК назвал публикацию NYT спекуляцией.

Решение по допуску сборной России до Игр-2018 должно быть принято на исполкоме МОК в начале декабря.

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