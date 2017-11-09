Байбек ответил на вопрос о возможном проведении зимней Олимпиады в Алматы
Аким Алматы Бауыржан Байбек прокомментировал информацию о подаче заявки от города на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Аким Алматы Бауыржан Байбек прокомментировал информацию о подаче заявки от города на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Зимой 2017 года Алматы принимал Универсиаду. Международная федерация студенческого спорта (FISU) высоко оценило прошедшие соревнования, назвав их лучшими в истории.
Ранее известное издание Inside The Games называло Алматы в качестве претендентов на проведение Олимпиады-2026.
«В целом у нас вся инфраструктура для зимних Игр готова. И у нас спрашивают, будем ли участвовать, ведь у нас все готово, уровень церемонии открытия и закрытия Универсиады был не хуже, чем на Олимпийских играх. И это все было сделано силами отечественных компаний. Но я официально заявляю, что Алматы не подавал заявку на проведение Олимпийских игр в 2026 году», — заявил Байбек.
Отметим, что Алматы претендовал на проведение Олимпиады-2022, но в финале уступил китайскому Пекину.