Байбек ответил на вопрос о возможном проведении зимней Олимпиады в Алматы

«В целом у нас вся инфраструктура для зимних Игр готова. И у нас спрашивают, будем ли участвовать, ведь у нас все готово, уровень церемонии открытия и закрытия Универсиады был не хуже, чем на Олимпийских играх. И это все было сделано силами отечественных компаний. Но я официально заявляю, что Алматы не подавал заявку на проведение Олимпийских игр в 2026 году», — заявил Байбек.