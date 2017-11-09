Россия близка к потере пяти медалей Сочи-2014

Источник: ИТАР-ТАСС

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда готовит новые обвинения в отношении российских участников Игр-2014. До конца ноября могут быть опубликованы решения по делам еще 12 олимпийцев, среди которых медалисты Олимпиады в Сочи Александр Зубков и Алексей Воевода (бобслей, золото в двойках и четверках), Александр Третьяков (золото в скелетоне), Ольга Фаткулина (конькобежный спорт, серебро на 500 м) и Елена Никитина (серебро в скелетоне).

Эту информацию «Известиям» подтвердил спортивный юрист Артем Пацев.

— Остается только ждать, как быстро комиссия Дениса Освальда подготовит решение по заслуженным спортсменам из России, — сказал «Известиям» Артем Пацев. — Сейчас они разрабатывают свои заключения по 12 олимпийцам.

Кроме уже упомянутых атлетов, речь идет об Александре Румянцеве, Ольге Потылицыной, Марии Орловой, Ольге Стульневой, Дмитрии Труненкове и Алексее Негодайло. Фамилия еще одного российского участника Игр-2014 комиссией МОКа названа не была.

При этом вероятность, что этих спортсменов постигнет участь лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, то есть они будут лишены медалей домашней Олимпиады и дисквалифицированы, довольно высока.

Сейчас комиссия Дениса Освальда перепроверяет все сочинские допинг-пробы россиян, но основные подозрения падают на спортсменов, указанных в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. В их число входят 27 российских олимпийцев, 12 из которых — победители и призеры Игр-2014. Запрещенных веществ в их пробах нет — в наличии имеются только поврежденные флаконы со следами вскрытия и повышенный уровень соли в анализах.

Так, на пробирках с пробами Александра Зубкова было обнаружено восемь царапин «первого типа» (длинный горизонтальный след) и пять царапин «второго типа» (серия вертикальных и диагональных царапин). На пробах Алексея Воеводы — три царапины «первого типа» и две царапины «второго типа». На флаконе с пробами Ольги Фаткулиной найдены четыре и одна царапина, на пробирке с анализом Александра Третьякова — по одной царапине каждого типа.

Также в пробах Александра Зубкова и Алексея Воеводы выявлено повышенное содержание солей — по информации «Матч ТВ», практически в два раза больше нормы. Показатели проб Ольги Фаткулиной и Александра Румянцева пока не разглашались.

Александр Зубков, ныне занимающий пост президента федерации бобслея, заявил, что считает себя чистым спортсменом и готов ответить на все вопросы, интересующие комиссию Дениса Освальда.

— У меня пока нет никаких новостей, но я спокоен, — заявил «Известиям» Александр Зубков. — Еще раз повторю: я чистый спортсмен, ничего не боюсь и готов ответить на все вопросы, которые интересуют комиссию МОКа. Адвокаты работают и обоснованно отвечают на все имеющиеся претензии. Надеюсь, что справедливость восторжествует. Что касается информации о высоком содержании соли в моей допинг-пробе — я прочитал об этом с удивлением. Если у «Матч ТВ» на руках есть такие документы, то пусть сами отвечают на интересующие вас вопросы.

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На момент публикации получить оперативные комментарии от остальных российских спортсменов, чьи дела рассматривает комиссия Дениса Освальда, не удалось.

Решение дисциплинарной комиссии МОКа можно обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS). Так, например, уже поступили Александр Легков и Евгений Белов.

— Прогнозы — неблагодарное дело, тем более в таких сложных ситуациях, — сказал «Известиям» спортивный юрист Михаил Прокопец. — В любом случае, если есть возможность оспорить дело в CAS, ею надо пользоваться. Мы можем следить за ситуацией только из открытых источников. Мы так и не видели мотивировочной части решения по делу Легкова и Белова. Но если абстрагироваться, то от МОКа не стоило ждать снисхождения. Это решение было ожидаемым, и теперь нужно бороться за свои права в гражданском суде. Легков и Белов — первые спортсмены, чьи дела рассмотрел дисциплинарный комитет МОКа. Видимо, аналогичных решений стоит ждать и по другим нашим олимпийцам. Думаю, недалек и тот день, когда будет поднят вопрос о целесообразности участия России в Играх-2018 в Пхенчхане. Мы, конечно, рассчитываем на лучшее, но надо готовиться к худшему. Не хотел бы поднимать панику, но такой сценарий надо рассматривать всерьез.