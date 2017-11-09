Россия близка к потере пяти медалей Сочи-2014
Очередной допинговый скандал может лишить россиян олимпийских наград в бобслее, конькобежном спорте и скелетоне.
Очередной допинговый скандал может лишить россиян олимпийских наград в бобслее, конькобежном спорте и скелетоне.
Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда готовит новые обвинения в отношении российских участников Игр-2014. До конца ноября могут быть опубликованы решения по делам еще 12 олимпийцев, среди которых медалисты Олимпиады в Сочи Александр Зубков и Алексей Воевода (бобслей, золото в двойках и четверках), Александр Третьяков (золото в скелетоне), Ольга Фаткулина (конькобежный спорт, серебро на 500 м) и Елена Никитина (серебро в скелетоне).
Эту информацию «Известиям» подтвердил спортивный юрист Артем Пацев.
— Остается только ждать, как быстро комиссия Дениса Освальда подготовит решение по заслуженным спортсменам из России, — сказал «Известиям» Артем Пацев. — Сейчас они разрабатывают свои заключения по 12 олимпийцам.
Кроме уже упомянутых атлетов, речь идет об Александре Румянцеве, Ольге Потылицыной, Марии Орловой, Ольге Стульневой, Дмитрии Труненкове и Алексее Негодайло. Фамилия еще одного российского участника Игр-2014 комиссией МОКа названа не была.
При этом вероятность, что этих спортсменов постигнет участь лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, то есть они будут лишены медалей домашней Олимпиады и дисквалифицированы, довольно высока.
Сейчас комиссия Дениса Освальда перепроверяет все сочинские
Также в пробах Александра Зубкова и Алексея Воеводы выявлено повышенное содержание солей — по информации «Матч ТВ», практически в два раза больше нормы. Показатели проб Ольги Фаткулиной и Александра Румянцева пока не разглашались.
Александр Зубков, ныне занимающий пост президента федерации бобслея, заявил, что считает себя чистым спортсменом и готов ответить на все вопросы, интересующие комиссию Дениса Освальда.
— У меня пока нет никаких новостей, но я спокоен, — заявил «Известиям» Александр Зубков. — Еще раз повторю: я чистый спортсмен, ничего не боюсь и готов ответить на все вопросы, которые интересуют комиссию МОКа. Адвокаты работают и обоснованно отвечают на все имеющиеся претензии. Надеюсь, что справедливость восторжествует. Что касается информации о высоком содержании соли в моей
На момент публикации получить оперативные комментарии от остальных российских спортсменов, чьи дела рассматривает комиссия Дениса Освальда, не удалось.
Решение дисциплинарной комиссии МОКа можно обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS). Так, например, уже поступили Александр Легков и Евгений Белов.
— Прогнозы — неблагодарное дело, тем более в таких сложных ситуациях, — сказал «Известиям» спортивный юрист Михаил Прокопец. — В любом случае, если есть возможность оспорить дело в CAS, ею надо пользоваться. Мы можем следить за ситуацией только из открытых источников. Мы так и не видели мотивировочной части решения по делу Легкова и Белова. Но если абстрагироваться, то от МОКа не стоило ждать снисхождения. Это решение было ожидаемым, и теперь нужно бороться за свои права в гражданском суде. Легков и Белов — первые спортсмены, чьи дела рассмотрел дисциплинарный комитет МОКа. Видимо, аналогичных решений стоит ждать и по другим нашим олимпийцам. Думаю, недалек и тот день, когда будет поднят вопрос о целесообразности участия России в Играх-2018 в Пхенчхане. Мы, конечно, рассчитываем на лучшее, но надо готовиться к худшему. Не хотел бы поднимать панику, но такой сценарий надо рассматривать всерьез.
WADA обещает обнародовать свое мнение и дать рекомендации по допуску сборной России на Игры-2018 уже 16 ноября. Финальное решение, как и перед Олимпиадой в Рио, останется за МОКом. Также в декабре планирует завершить свою работу и комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Самуэля Шмида, которая расследует возможную причастность Минспорта РФ к созданию допинговой системы в России.